Alarma Dani Ceballos: qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, estará cerca de dos meses de baja debido a una "lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda" que sufrió en los últimos minutos del partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda", informó el club en un comunicado.

En tiempos de baja, según pudo saber EFE de fuentes del club, se traduce en cerca de dos meses y en una baja importante para Carlo Ancelotti, ya que Ceballos se había convertido en titular en el Real Madrid.

El utrerano sufrió un duro golpe con el japonés Takefusa Kubo en los últimos instantes del encuentro que le obligó a retirarse después de claros síntomas de dolor y al intentar apoyar la pierna, sin éxito. Por ello, el centrocampista se fue al vestuario ayudado de los servicios médicos del Real Madrid.

Mensaje de Dani Ceballos en redes

"Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento… Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. ¡HALA MADRID!".

