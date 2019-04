Luis Enrique: "Me centro en las cosas que pertenecen al ámbito futbolístico"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, no ha querido entrar a comentar las críticas que ha recibido el equipo por parte de algún sector del aficionado blaugrana por el juego desplegado, más allá de los resultados, y ha asegurado que se centra en sacar el "mayor rendimiento" a la plantilla y en "conquistar títulos" que es para lo que se le contrató y logró el pasado año, con el triplete.

"Respeto cualquier opinión, es evidente que te puede gustar o no el juego, pero yo me centro en sacar el mayor rendimiento de mis jugadores y para conquistar títulos, es para lo que se me firmó hace un año", manifestó firme en rueda de prensa.

Tampoco hace caso de una presunta persecución al club por parte de los estamentos oficiales. "Me centro en las cosas que pertenecen al ámbito futbolístico y que puedo controlar y cambiar la dinámica de las mismas. Lo demás forma parte del circo y yo puedo decidir si participar o no, y decido no hacerlo", desveló en referencia a las sanciones o multas de FIFA, UEFA y árbitros.

"A lo largo de la temporada hay que ir superando vicisitudes y obstáculos y eso estamos haciendo. Todas las dinámicas cambian y hay que estar preparado para afrontarlas", señaló en este sentido el técnico asturiano, que se mostró contento de estar "donde debe estar" el equipo a estas alturas.

En este sentido, se mostró orgulloso de superar dichos obstáculos. "De unas de las cosas que podemos sentirnos más orgullosos es de esa capacidad para superar situaciones, las positivas son muy fáciles de superar y las que son negativas o no tan positivos se trata de juntarse y superarlas, de mejorar y eso estamos intentando hacer", reconoció.

Por otro lado, desveló que ha hablado con Javier Mascherano tras su expulsión del otro día contra el Eibar por propinar 'La concha de tu madre' al colegiado, que podría comportar una sanción de hasta 4 partidos. "He podido hablar con Mascherano y no hay mucho que decir, lo hemos hablado todo el equipo. No veo ningún comportamiento extraño por parte de los jugadores. La sanción será la que tenga que ser, da igual lo que yo piense o crea oportuno", señaló.

"No se trata de lo que piense o si soy optimista o pesimista, acato la sanción que será la que será y no le doy más vueltas, aseveró al respecto Luis Enrique, quien ya perdió a principio de temporada al central Gerard Piqué durante cuatro partidos por insultar el canterano al linier en la vuelta de la Supercopa de España.

Respecto a las muchas faltas que recibió Neymar ante el Eibar y en Borisov en Liga de Campeones, le restó importancia. "Nuestros jugadores de ataque suelen recibir más faltas pero porque tenemos más el balón y estamos cerca del área, y los defensas intentan imponer su estilo, es lógico y normal. No veo que les puedan hacer más faltas que a otros delanteros de equipos rivales", alegó.

También celebró que Leo Messi, todavía en proceso de recuperación de su lesión en la rodilla, no haya sido convocado con Argentina para los partidos de clasificación para el Mundial ante Brasil y Colombia. "Era un poco lo que le interesa a Martino, a mí, a Argentina y al Barça, le interesa el bienestar del jugador más valioso que tenemos", manifestó.