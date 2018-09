Lopetegui, sobre la rotación Keylor-Courtois: "Todo es más simple dentro de lo que se quiere ver fuera"

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, reconoció que no ha visto la acción que provocó la expulsión de Cristiano Ronaldo en la visita del Juventus al Valencia en Mestalla, pero recomendó el empleo del VAR en la Liga de Campeones.

"No he visto muy bien la jugada porque no pude ver el partido, pero todo el mundo me ha dicho que no era expulsión. Los errores a veces ocurren y el VAR evidentemente siempre ayuda a que haya menos", manifestó en rueda de prensa.

"En el VAR ven las imágenes con mucha más tranquilidad a través de un vídeo y hace más fácil no equivocarse. Tomarán sus decisiones si no fue una expulsión merecida", añadió.

Sobre cómo viven los porteros la alternancia: "Están entrenado muy bien y hay una naturalidad en todas las situaciones, más desde dentro de lo que se pueda ver desde fuera. Todo es más simple dentro de lo que se quiere ver fuera", dice Julen sobre Keylor Navas y Thibaut Courtois.

Julen Lopetegui dejó claro que, aunque se ganara con un gran partido a la Roma, en el club blanco no viven "de la crítica", sino que confían en "los análisis" que realiza todo el cuerpo técnico, antes de enfrentarse a un Espanyol que le parece el "partido más exigente" de los disputados en el Bernabéu.

"No vivimos de la crítica, vivimos de nuestros análisis. En todos los partidos siempre hay cosas que corregir y cosas que están bien", analizó Lopetegui este viernes en rueda de prensa después de los elogios recibidos tras su primer partido en la 'Champions'.

Por ello, aclaró que "las notas se ponen a final de temporada", aunque ahora mismo les pondría "un 10 en actitud y predisposición" de sus futbolistas, y que el partido ante el equipo italiano "ya pasó" y que es el del Espanyol "el más importante".

El guipuzcoano consideró que el duelo ante los de Rubi será "el más exigente de los disputados en el Bernabéu", ya que el Espanyol es un equipo "más mejorado y completo" respecto al año pasado y que ha tenido "toda la semana para preparar el partido".

"El calendario es así para un equipo que juega Champions, es normal, tenemos que afrontarlo con naturalidad y tomando las mejores decisiones para cada partido", afirmó sobre el poco descanso que han tenido los blancos.