Las lesiones de Lucas y de Saúl dejan a la defensa del Atlético en cuadro

La enfermería del Atlético está comenzando a tener 'overbooking'. Con Godín, Giménez y Savic ya de baja, el parón de selecciones ha traido a los rojiblancos dos nuevos 'regalos'. Y es que Saúl Ñíguez y Lucas Hernández han caído víctimas del virus FIFA en sus partidos con España sub 21 y Francia sub 21, para desgracia de Simeone y de una línea defensiva que está en auténticos problemas porque no queda nadie sano en el eje central.

Los habituales centrales titulares, Godín y Giménez, tienen sendas lesiones físicas. Diego Godín cayó en la parte final de la vuelta de octavos de Champions contra el PSV Eindhoven, con una lesión muscular de grado II en el bíceps femoral derecho. Por su parte, Giménez se lesionó, justamente en el mismo lugar, durante los últimos minutos del partido contra el Sporting de Gijón. Ambas lesiones tienen una previsión teórica de tres semanas de baja, lo que descarta prácticamente a ambos para el partido del Betis, pero abre expectativas a que Godín pueda estar contra el Barcelona.

El caso de Savic tiene más recorrido. Una lesión muscular de grado II en el gemelo interno de su pierna derecha sucedida tras la ida de Champions contra el PSV le dejó fuera del derbi contra el Real Madrid de finales de febrero. Desde entonces se ha perdido seis partidos, pero su recuperación parece ir por buen camino y esta semana fue examinado por los servicios médicos de la selección montenegrina. Es la primera recuperación esperada en el Atlético.

A estos contratiempos se sumó la lesión de Lucas Hernández, que estaba concentrado con la selección francesa sub 21, donde ha sufrido una fractura vertebral que le ha obligado a abandonar la convocatoria. El joven defensor ha tenido problemas de lumbalgia durante los últimos meses. Saúl Ñíguez, centrocampista con capacidad para ocupar el centro de la defensa también ha tenido que retirarse de una concentración internacional, la de España sub 21, por un esguince en su tobillo izquierdo producido ante Croacia.

Con estas circunstancias, componer una línea defensiva para el próximo sábado ante el Betis será todo un desafío para el entrenador argentino Diego Simeone, que espera tener recuperado a Savic y tendrá que ver qué compañero le acompaña en el centro de la zaga. El malagueño Jesús Gámez, que por su polivalencia puede ejercer de lateral por ambas bandas y central, podría ser una opción, aunque Simeone también ha trabajado las últimas semanas con los centrales de la cantera Nacho Monsalve y Theo Hernández, este último hermano de Lucas.