La 'lesión' de Marcelino celebrando el gol de Zaza: le dio un tirón en el muslo

El entrenador del Valencia, Marcelino, protagonizó una de las mejores imágenes de la pasada jornada. El técnico vivió tanto el tercer gol de Zaza en los últimos minutos de juego, dándole la victoria frente a la Real Sociedad, que le dio un tirón en el muslo en la celebración.

Marcelino pulled his hamstring while celebrating Valencias goal 😂 pic.twitter.com/DLY1kD9SRQ — Greed (@GreedMB) 24 de septiembre de 2017

Marcelino siguió cojeando y después, estando en el banquillo, se le notaba el malestar que sufría. El propio técnico declaró que se 'había lesionado':"Mientras me lesione yo... Me pegó un tirón que no veas. Son situaciones que debo de controlarme. Estoy un poco cojo, la verdad. Intentaré evitar situaciones similares en un futuro”.

Las reacciones en Twitter no tardaron, bromeando sobre la 'lesión' inesperada del técnico.

