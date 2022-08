De Laurentiis: "No voy a fichar más jugadores africanos"

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, ha concedido una entrevista a 'Wall Street Italia' para abordar diferentes temas relacionados con el fútbol y la economía. El mandatario 'partenopeo' cargó contra la UEFA por las "falsas" competiciones europeas como la Conference League, abrió la puerta a una nueva competición europea y aseguró no querer fichar a jugadores africanos por culpa de la Copa África.

"Necesitamos crear competiciones que se jueguen durante una semana entre los cinco mejores campeonatos europeos"

El productor de cine, fiel a su estilo, no dejó títere con cabeza: está en contra de todas las competiciones de la UEFA y opin que hace falta que las grandes ligas se unan para crear una nueva competición.

"Los idiotas nos prestamos a jugar unos cincuenta partidos al año. Las cinco grandes ligas tienen que tener su propio torneo. Basta de estas competiciones falsas como Champions, Europa League y Conference League. Necesitamos crear competiciones que se jueguen durante una semana entre los cinco mejores campeonatos europeos", señaló De Laurentiis.

"Yo estaba en contra de la Superliga, porque era una competición solo por invitación. Había gente privilegiada que invitaba a los demás. La Conference es una estupidez. Los jóvenes nos están abandonando porque el campeonato es falso y no es más competitivo", subrayó.

No quiere africanos

Por otro lado, el dirigente romano tampoco parece partidario del próximo Mundial de Qatar 2022: culpa a la FIFA de ponerlo en noviembre y cree que será como tener dos ligas. "Es el estado (Qatar) el que paga los salarios galácticos del PSG porque sigue extrayendo petróleo. Y por lo tanto tenían el poder para aplazar el Mundial a noviembre, poniendo muy difícil la vida del club: este año será como jugar dos campeonatos", apuntó el mandatario de 73 años.

Además, el mandatario aseguró que no fichará más futbolistas africanos, pocos días después de que el senegalés Kalidou Koulibaly, hasta ahora jugador del Nápoles, fichara por el Chelsea: "No voy a fichar más a futbolistas africanos. Lo haré solo si renuncian a la Copa de África, porque luego no los tenemos disponibles. Pagamos su sueldo para que se vayan a jugar en mitad del campeonato".