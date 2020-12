Desde el baile del Getafe al 'Happy New York' de Valverde: así son las mejores felicitaciones navideñas de los futbolistas

Los jugadores también se lo pasan muy bien cuando se ponen delante de una cámara, aunque sea la de su móvil. Por eso, algunos han querido publicar sus particulares felicitaciones en las redes sociales.

Muchos se han inclinado por las más tradicionales y otros por algunas más atrevidas, pero nadie falta a su cita navideña. El Algeciras ha querido hacer una de lo más fiestera, juntando a varios de sus jugadores en las gradas de su estadio vestidos de Papá Noel y cantando las canciones más famosas de estas fiestas.

El Leganés también ha querido cantar a la Navidad, al igual que el Getafe, pero los azulones lo han hecho de una manera muy particular, creando su propio villancico.

Federico Valverde no podía aguantar la risa después de la felicitación, acompañado de su pareja y su hijo, el uruguayo se equivocó al decir 'Haypy New Year' y dijo algo más parecido a 'Happy New York'.

Rafa Nadal también mandó un mensaje desde su academia, deseándonos un mejor 2021, algo que no será muy difícil.