La historia tras el 'balcón del Atleti', un matrimonio que murió de coronavirus: "Hoy me acordaré de mis padres"

Es un símbolo de los peores días de la pandemia de coronavirus. Ese balcón lleno de plantas marchitas que antes era un jardín. Las flores murieron a la vez que las personas que las cuidaban, un matrimonio que se llevó el coronavirus. Eran los padres de Guillermo, y eran del Atleti. Él cree que hoy, allá dónde estén, van a animar como siempre a su equipo.

Nadie mejor que Guillermo Fouce conoce el significado de estas fotos: "Tristemente esas flores que se han marchitado, esas personas que han fallecido, y creo que es una imagen que deberíamos retener para no repetir los mismos errores".

Psicólogo de profesión, perdió a sus padres por coronavirus en menos de una semana y se despidió de su padre con una imagen en la que ambos aparecen con la camiseta del Atlético: "Frente a la muerte, que tiene esa carga de tristeza, elegí una foto de alegría y de compartir con mi padre". Un recuerdo en una celebración con la camiseta que más les unía.

Y en su memoria quedará cómo hicieron una videollamada tras la machada de Liverpool en la Champions League: "Contentos, felices, me acuerdo con muchísima nitidez y alegría de aquello". Ahora ganar la ansiada Champions sería perfecto: "Un homenaje y un recuerdo magnífico". Para eso, primero, tienen que ganar al Leipzig: "Hoy me acordaré de mis padres". Vitolo se encargó de contactar con él: "Una llamada que me hizo muchísima ilusión". El Atleti tiene un motivo más por el que ser campeón