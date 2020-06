Kroos, sobre la crisis del Real Madrid: "No me preocupa, siempre ha habido fases así en una temporada"

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, aseguró que es "un desafío" darle la vuelta al mal momento que vive el equipo de Julen Lopetegui, que no ha ganado ni marcado en sus últimos cuatro partidos.

"Es un desafío cambiar esta situación. Hemos demostrado que podemos hacerlo, en el Real Madrid se pueden cambiar las cosas. Siempre ha habido fases así en una temporada. No me preocupa", afirmó en la rueda de prensa previa al partido de Alemania ante Holanda.

Kroos podría jugar con su selección de medio centro, aunque dejó claro que no es una posición en la que se considere un especialista y apuntó a su compañero Josh Kimmich como candidato. "Me gusta jugar ahí, pero no soy Casemiro", aseguró. "Kimmich ha jugado realmente bien con la selección y es un buen modelo para el futuro", sentenció.