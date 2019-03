Julen Lopetegui: "No vamos a hacer una revolución, será una evolución"

El nuevo seleccionador nacional, Julen Lopetegui, ofreció su primera rueda de prensa ante los medios y advirtió de que no habrá "una revolución" en el seno del combinado nacional ya que las bases están claras y "hay jugadores en su plenitud".

"Creo que la base de la Selección está más o menos clara. Hay jugadores en plenitud e irán apareciendo nuevos jugadores. No será una revolución sino una evolución. El fútbol vive solo del presente y del futuro", indicó Lopetegui.

El técnico vasco no quiso hablar de ningún jugador en concreto y esquivó el tema Íker Casillas: "No es el escenario para hacer reflexiones indivuduales. Pero cualquier jugador español es una opción. Ahora no es el momento de abordar esta situación. Tampoco existen verdades absolutas. Al final vamos a ver en qué estado de forma están los jugadores y a partir de ahí veremos".

El nuevo seleccionador nacional agradeció la confianza a Villar y aseguro que Vicente del Bosque "es el mejor espejo donde mirarse".

"Con Vicente no he podido hablar, pero hablaré. Pero no hay espejo mejor donde mirarse. Tenemos un buen perfil para poder seguir y el listón es muy alto", indicó Lopetegui.

Sobre su estilo de juego y sus preferencias, Lopetegui dejó claro que lo importante son los jugadores, los "verdaderos protagonistas de este tinglado".

El seleccionador nacional aseguró que tratarán de "aprovechar todo lo bueno que estos jugadores nos han dado. Y vamos a adaptar esto a cada rival. El fútbol no vive del pasado. Miramos al presente y el futuro".

"El presidente me ha llamado y estoy aquí feliz y orgulloso. Conozco a muchos de los jugadores y estoy convencido de que el fútbol español ha tenido una generación amravillosa y la que viene también lo será. Vamos a tratar de ilusionar a la gente y lograr grandes objetivos", concluyó Lopetegui.