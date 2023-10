Juankar sufre una conmoción y pérdida auditiva parcial tras explotar un petardo a su lado en el Olympiacos - Panathinaikos

Juan Carlos Pérez 'Juankar', defensa del Panathinaikos, fue víctima de la barbarie durante el clásico de la Liga griega ante Olympiacos. El jugador español cayó fulminado después de que un petardo lanzado desde la grada explotara a su lado. Las pruebas médicas han confirmado que 'Juankar' sufre una conmoción laberíntica y una pérdida auditiva parcial. Ese hecho provocó que el partido se suspendiese.

El futbolista español estaba calentando en una banda del estadio cuando el petardo cayó a su lado y explotó, lo que provocó que Juankar se fuera al suelo afectado por la detonación. El futbolista fue trasladado al hospital privado 'Ygeia', donde sigue ingresado, según informa la prensa deportiva griega.

Las primeras pruebas a las que fue sometido mostraron una pérdida auditiva parcial y una conmoción laberíntica, un traumatismo del oído interno que suele provocar inestabilidad, náuseas y vértigo.

Tras el incidente, que se registró unos minutos después de que el Olympiacos del español Diego Martínez igualara con un 1-1, los jugadores del Panathinaikos se retiraron al vestuario.

El cuadro visitante se negó a continuar el partido y después de casi dos horas, el encuentro se suspendió definitivamente. Según la prensa deportiva griega, el resultado final del partido se decidirá en una corte deportiva.

El colegiado explica el motivo que le llevó a la suspensión

Fabio Maresca, el colegiado del partido, refleja en el acta arbitral que el lanzamiento de un petardo por parte de los aficionados del Olympiacos alcanzó a Juankar y obligó a detener el partido.

"He visto que un jugador del Panathinaikos (N. 3 Pérez López Juan Carlos – Juancar), que estaba fuera del campo, en la zona de calentamiento quedó en el suelo tras el ruido de los petardos. Después de unos cinco minutos de examen del citado futbolista, los médicos decidieron enviarlo al consultorio médico y todos los jugadores y directivos del equipo Panathinaikos decidieron abandonar el campo y regresar al vestuario", refleja el árbitro italiano.

"Después de eso hice sonar el silbato dos veces, pausando el partido, regresando al vestuario. Unos minutos después de regresar al vestuario hablé con el médico del partido y me dijo que el jugador número 3 del Panathinaikos tenía una pérdida temporal de audición en el oído izquierdo debido al ruido del petardo", reza el acta arbitral.

"En los siguientes 60 minutos, el médico del partido volvió a visitar al jugador n.3 y me dijo que su estado había mejorado, pero que, según el propio jugador, todavía no podía ponerse en pie. El médico del partido no pudo decidir si el número 3 del Panathinaikos podía competir o no, con el material médico que tenía en el campo. Así que empecé a escribir la declaración adjunta a las 22:10 y la firmé 40 minutos después", explica el colegiado italiano.

"Dos horas después del paro temporal, alrededor de las 23:05 me comuniqué a los clubes, el observador de la Superliga y la autoridad policial que no existían las condiciones para que el partido comenzara de nuevo", refleja el acta arbitral.