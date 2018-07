Josep Vives: "¿Messi saliendo del Barça por 100 millones? No me lo imagino"

Josep Vives, portavoz de la junta directiva del Barcelona, ha explicado que en el Barça nunca dejarían salir a Leo Messi por 100 millones de euros, como sí ocurrió con la venta de Cristiano a la Juventus.

"No me puedo imaginar esa situación, que Messi no esté con nosotros. Me estoy poniendo nervioso ya porque están siendo muchos días sin fútbol. Esta situación, aquí, nosotros no nos la imaginamos", indicó Vives.

En otro orden de cosas, Vives tachó de cínica la polémica sobre el viaje en avión del equipo femenino de fútbol y que tuvieran que viajar en clase turista mientras el equipo masculino lo hacía en business.

"Lamentamos que haya habido una polémica sobre una cuestión que nos parece mucho más sencilla de entender", ha añadido Vives, quien ha subrayado: "Lo que ha pasado aquí es que primero alguien ha disparado y después ha preguntado".

Acerca de esta situación, Vives ha leído una carta remitida desde los Estados Unidos por parte de la directiva responsable del femenino, cuyo contenido es el siguiente: "Desde los Estados Unidos, en femenino. A todos aquellos que estos días se dedican a criticar las condiciones del viaje del femenino, quiero decirles que no se enteran de que el Barcelona hace viajar a sus jugadoras con sus jugadores para que en un futuro cercano ellas puedan viajar en 'business' en su propio vuelo".

"Será el día en el que podrán hablar de igualdad, porque el fútbol femenino podrá ocupar los medios, el espacio equivalente al que dedican al masculino. Llenarán portadas, que convocarán a masas en los estadios y que éstas acercarán a los patrocinadores y que generarán ingresos para que ellas cobren los mismos salarios que sus compañeros y que obligarán a las marcas a patrocinarlas con los mismos importes", continúa el escrito de Teixidor.

"Será el día en el que los organizadores de eventos destinarán los mismos recursos que para los eventos masculinos. Que las federaciones igualarán las primas y los premios a hombres y mujeres. Hasta que no llegue este día, suficiente es reconocer el esfuerzo que este club, pionero en tantas cosas, hace por el deporte femenino. Un mundo nuevo se construye sumando y remando en la misma dirección. Mientras tanto, menos cinismo", concluye la misiva de Teixidor leía por Vives antes los medios en el Camp Nou.