José Castro considera que el empate "sería un buen resultado"

José Castro ha atendido a los periodistas en el aeropuerto hispalense poco antes de emprender el viaje a la ciudad inglesa y ha destacado del equipo inglés a Jesús Navas, un futbolista al que "todos los sevillistas quieren mucho" porque "ha ayudado a crecer al club" y sobre el que "sólo se pueden decir palabras buenas".

Castro ha reiterado que el técnico Unai Emery dispone de "una gran plantilla" pero ha lamentado que "todavía no" haya "ganado fuera", si bien ha asegurado que no está "preocupado porque hay mimbres" aunque "claro" que le "gustaría tener más puntos", ha subrayado. El dirigente sevillista, que ha señalado que "es pronto para hablar de fichajes invernales", también ha alabado a "jugadores que llegan", como el central italiano Marco Andreolli, "que juega como si fuera de aquí, pero a otros les cuesta coger el puesto", como el ucraniano Yehven Konoplyanka, que "es un gran jugador pero el técnico es el que tiene que ponerlo", ha puntualizado.

Castro ha subrayado que el pasado sábado en Eibar, en el último partido de Liga (1-1), el Sevilla "mereció más" y ha lamentado algunas decisiones arbitrales al indicar que "pitar es complicado, pero es verdad que en las últimas jornadas" se siente "perjudicado", por lo que ha advertido de que "este presidente no se queda de brazos cruzados en esta cuestión".

"Sevillistas de Nervión no tiene nada que ver con el club"

El dirigente, por otro lado, se ha referido a los problemas jurídicos en torno a 'Sevillistas de Nervión', empresa que controla la mayoría accionarial del club y de la que es partícipe, en la que "hay gente con posiciones divergentes" y ha mostrado su empeño por "mantener la estabilidad en el club". "Quiero que en el club se pueda trabajar con tranquilidad. 'Sevillistas de Nervión' nada tiene que ver con el funcionamiento del club. No tengo queja del consejo. Puedo ser prudente, pero si algo dentro de la entidad funciona mal no lo permitiría. Es un tema que me ocupa, pero no me preocupa", ha relatado. Castro ha agregado que "la situación no es agradable" porque le "gustaría que hubiera unión" y que esa unión la considera "la madre de los éxitos", y ha recordado que él ha "mirado siempre por la estabilidad del club" porque su "única vocación es servir" a esta entidad.