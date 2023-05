Joana Sanz se harta en redes sociales tras otra pregunta sobre Dani Alves: "Estoy cansada y disgustada"

El 'caso Alves' sigue estando en boca de todos. El brasileño está en prisión provisional desde el 20 de enero tras ser el presunto autor de una violación a una chica de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona.

"¿Cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?"

La que fuera su mujer hasta hace poco, Joana Sanz, ha salido en su 'ayuda' mientras hacía una ronda de preguntas en su perfil oficial de Instagram. La modelo tinerfeña fue preguntada por un usuario que dijo: "Y ¿cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?".

"¿Dónde queda la presunción de inocencia?"

La joven de 29 años contestó: "Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Hasta ahora, el único juicio que ha habido es el juicio paralelo que habéis hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública", aseguró en la respuesta.

Captura de la historia de Joana Sanz en su Instagram | Instagram: Joana Sanz

¿Por qué se ha mudado a Madrid?

Joana también respondió a otras preguntas, una de ellas relacionada con su nuevo hogar en Madrid, ciudad a la que se ha mudado: "Ya me lo planteaba por salud mental. La necesidad de volver a empezar en otro lugar. Después se me presentaron oportunidades de trabajo muy fuertes y decidí mudarme de una vez. Aunque mi base es relativa. Viajo mucho por trabajo y, además, he decidido este año viajar sola por ocio. Me voy a marcar un 'come, reza, ama'", dijo la canaria.

Rumores que la emparejan con Achraf Hakimi

Además, contestó a uno de los rumores que circulan por redes sociales en las últimas horas y es que algunos la relacionan con el jugador marroquí del PSG, Achraf Hakimi: "No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande estáis teniendo. Superáis los límites continuamente con vuestra maldad creativa. No le conozco ni le he visto en mi vida", aseveró.

Otro de los temas que la modelo ha contestado sin pelos en la lengua ha sido la actitud de la prensa hacia ella: "Me he dado cuenta de que, haga lo que haga, me van a perseguir. Pues no pienso seguir agachando la cabeza. Yo no he hecho nada. Cabeza alta y gran sonrisa, no pienso permitir que me hieran con ciertas preguntas. A veces sí que me agobio y no sé si llorar o salir corriendo. No soporto que me esperen por fuera de mi casa, me parece muy psicópata", sentenció Sanz.

"Me tiró al suelo y me comenzó a pegar"

Por otra parte, hace un par de días el diario 'La Vanguardia' accedió a la transcripción de la cámara del mosso que atendió a la joven en la discoteca Sutton minutos después de haberse producido la supuesta agresión sexual de Dani Alves.

"Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo. Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me comenzó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa", aseguró la joven de 23 años.