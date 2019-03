Javier Tebas: "La sanción a Blatter y a Platini me parece poca"

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, considera que la sanción al presidente dimisionario de la FIFA, Joseph Blatter, y al titular de la UEFA, Michel Platini (ocho años de inhabilitación), le parece poca.

"Me parece poca porque cuando, en este tipo de institución cualquier acto que genere mala gestión y mala práxis hay que recalcarlo. No es el hecho de que Platini tuviera un contrato no verbal con la FIFA de dos millones de francos, es porque cuando se le pagó, los dos (Blatter y Platini) tenían cargos, uno era presidente de la UEFA y otro presidente de la FIFA, y no hicieron caso a los mecanismos de control interno", argumentó.

"No tendrían que volver más"

"Saltarse las normas de control económico de este tipo de instituciones me parece muy grave y la sanción tendría no poder volver a dirigir ningún tipo de institución deportiva, no volver a estar nunca más, porque no merece la confianza del mundo del fútbol y de los deportistas que están ahí", agregó Tebas.

Los presidentes del CSD y la LFP realizaron estas valoraciones en un acto en la sede de la patronal del fútbol español, en la que presentaron un patrocinio de La Liga al taekwondista Joel González y los tenistas Paula Badosa y Nicola Kuhn.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, aseguró que el castigo impuesto al presidente de la UEFA le causa "especial decepción", ya que la gobernanza del organismo europeo es "mejor" que la de la FIFA.

Miguel Cardenal, "decepcionado"

"Es suficientemente elocuente la sanción, admite poco comentario. A mí, personalmente, el caso del presidente de la UEFA me causa una especial decepción. La gobernanza de UEFA es mejor que la FIFA, su compromiso en la lucha contra los amaños, el 'fair play' financiero. Pero esta es la resolución y hay que aceptarla", dijo el presidente del CSD en un acto con la Liga de Fútbol Profesional.

El suizo Joseph Blatter y el francés Michel Platini, expresidentes respectivamente de FIFA y UEFA, han sido sancionados hoy con ocho años apartados "de toda actividad relacionada con el fútbol, administrativa, deportiva o de cualquier tipo", según un fallo emitido por el Comité de Ética de la FIFA.