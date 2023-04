Javier Tebas: "La mayoría no ha entendido las explicaciones de Laporta, no ha aclarado nada"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha comparecido ante los medios tras la celebración de la Asamblea General de LaLiga, donde Joan Laporta ha ofrecido explicaciones al resto de clubes sobre los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El máximo dirigente de la patronal ha asegurado que Laporta no ha convencido a ningún club sobre esos pagos.

"Ha dicho lo mismo que en la rueda de prensa. Yo le he dicho que no ha dado las explicaciones y que no le he entendido. Es inentendible. No son explicaciones suficientes. Es inentendible pagar tantos años al vicepresidente del Comité de Árbitros", ha asegurado Javier Tebas.

"Primero ha hablado el abogado penal y luego ha tenido 20 minutos Laporta. Ha dado sus explicaciones, que ha sido un resumen de lo que oímos el otro día en rueda de prensa. No hemos hecho un interrogatorio al Barcelona. Ha dicho que los pagos a Negreira no pretendían influir. La mayoría de los otros clubes han dicho que eso no era normal ni habitual, que los pagos no eran correctos y se debía investigar. Todos han dicho que todo esto no es cosa de Tebas. Laporta ha dado sus explicaciones y la mayoría han dicho que no las entendían. No ha aclarado nada. No era el foro para que el Barcelona hiciera su defensa judicial", ha apuntado Tebas sobre la intervención de Laporta.

"Su intervención no ha convencido y esto seguirá adelante donde corresponda: en España en los juzgados y en UEFA", ha indicado Tebas.

El presidente de LaLiga ha reconocido que José Ángel Sánchez ni nadie del Real Madrid han intervenido al abordar el 'caso Negreira'.

"No ha hablado. No es tan importante que lo hagan o no. El fútbol no gira alrededor del Madrid, sino en torno a la totalidad de los clubes. Los equipos se dan por representados por LaLiga en el 'caso Negreira'", ha apuntado Javier Tebas.

"Lo del equipo del régimen es un tema interesante para un bar"

El presidente de LaLiga también ha sido cuestionado por la respuesta del Real Madrid al ataque de Joan Laporta y el comentado vídeo de RMTV sobre las supuestas relaciones entre el franquismo y el Barça.

"Me recordó cuando tenía 19 años y acababas a las cinco de la mañana discutiendo de eso en un bar. A las cinco de la mañana es un tema interesante. Pero se ha intentado desviar la atención sobre los temas esenciales del fútbol español. Nosotros pensamos en futuro, no en pasado", ha aseverad el presidente de LaLiga.

"Yo no hubiera hecho el video que ha emitido el Real Madrid. Tampoco aportaba nada lo que dijo Laporta sobre el equipo del régimen. Intento mantener una buena relación con Laporta. Con el Barcelona siempre ha habido comunicación", afirmó Javier Tebas.