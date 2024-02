Javier Tebas confirma que LaLiga se personará en la denuncia contra Real Madrid TV

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha participado en el acto de presentación de 'Preparados', un nuevo proyecto de la patronal, y ha repasado la actualidad del fútbol español: la denuncia del Sevilla al RMTV, el caso Mbappé, el accidente de Guadalupe Porras con un cámara... Tebas ha aclarado que LaLiga se va a personar en la denuncia del Sevilla contra RMTV por los vídeos contra los colegiados previos a todos los partidos.

"Ya lo dije, que lo íbamos a hacer (personarse). Ha sido el Sevilla, nosotros lo de poner una denuncia no estamos legitimados en Competición. Nos vamos a personar porque creemos y lo venimos diciendo que el tema de Real Madrid Televisión es un tema... lo dijeron los propios de Real Madrid Televisión tras el partido contra el Almería, los comentaristas: "Esto es lo que queríamos". No es que sea una cosa de libertad de expresión, en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo. Está en nuestros reglamentos como una infracción", ha señalado Tebas.

"Está bien la crítica, está bien decir a veces que las cosas no están bien, pero el constante recochineo, todas las semanas la superioridad el 'lo haremos cuando queramos', porque eso es el mensaje que lanzan", ha indicado el presidente de LaLiga.

"Que yo sepa el CIF con el que se mueve Real Madrid TV"

Javier Tebas ha sido preguntado sobre si existe la posibilidad de sancionar al Real Madrid por este asunto.

"Que yo sepa el CIF con el que se mueve Real Madrid TV es el mismo del club. Es el órgano oficial del club, porque es donde retransmiten los partidos en diferido después de las jornadas. No nos vayamos al tema formalismo. En derecho hace tiempo hay una teoría que es levantar el velo, y levantar el velo es vamos a la realidad", ha asegurado Javier Tebas.

Tebas y el accidente de Porras: "Ha sido un accidente y como tal lo estamos tratando"

El presidente de LaLiga también ha analizado el brutal golpe que recibió la linier Gaudalupe Porras contra un cámara en el partido entre el Betis y el Athletic.

"Hay que analizar bien las cosas. Llevamos con steady cams en España y en todo el mundo, en toda Europa, te diría que más de 2.000 partidos, bueno, más de 7.000 y no ha pasado nunca este tema. Ha sido un accidente que ha ocurrido y como tal lo estamos tratando. Pediremos mucha más precaución a los cámaras. La normalidad o no... preguntaros si es normal que las steady cams entren en la Premier League, en la Serie A, en la NFL, incluso en el basket. ¿Vamos a ser nosotros los anormales por un accidente que ha habido?", ha cuestionado Tebas.

Respecto a la decisión del Valencia de no dejar entrar a las cámaras de Netflix este fin de semana para grabar parte del documental sobre Vinícius, el presidente de LaLiga ha desvelado que él va a aparecer en dicho documental y que hay que respetar las decisiones que toma cada club.

"Son decisiones que toma el club y son todas muy difíciles de tomar. Ellos han decidido que no entre la productora, lo tengo que respetar absolutamente. Ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia, la situación que hay en Valencia y que cualquiera de los que estemos lejos opinemos de esa situación sería un poco osado por nuestra parte", ha explicado Tebas.

"A mí me preocupa todo lo que afecte a este problema y con otros. No es decisión nuestra, me preocupan otras cosas que hacen los clubes. No creo que la no entrada para hacer el documental sea como consecuencia... Creo que es una medida de precaución. De hecho yo voy a intervenir en el documental y voy a hacer una entrevista. Creo que voy a hacer algo bueno", indicó el presidente de LaLiga.

Por último, Tebas ha abordado el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid.

"El Real Madrid tiene una situación económica óptima para incorporar jugadores. Y si ellos están tomando esa decisión, es que saben perfectamente... Si es verdad que lo están haciendo, que no lo sé, que lo van a poder hacer, porque ellos conocen muy bien nuestro control económico. Ellos están en una situación óptima por las circunstancias, ha sido una gran gestión económica en los últimos años y en la pandemia también. Lo vengo diciendo, Florentino Pérez y su Director General les pongo un 10 gestionando el Real Madrid, pero les pongo un 0 gestionando competiciones o intentando influir en competiciones como son LaLiga o la Superliga. Un 10 en gestión de clubes, un 0 en competiciones", explicó Tebas.

"¿Si ha firmado ya? La información es de la más cercana al presidente del Real Madrid, que todos los conocemos, pues entonces me lo creo, ¿no?. Si los portavoces oficiales lo están diciendo, pues hay un 99,9% de posibilidades", aseveró el presidente de LaLiga.

