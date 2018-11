Iniesta, para 'El Transistor': "Le mandé un abrazo a Lopetegui tras su destitución"

El jugador español Andrés Iniesta ha asegurado que no tiene duda de que si el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, piensa que el defensa del FC Barcelona Jordi Alba, "actualmente el mejor lateral izquierdo", está en condiciones de ir a 'la Roja' "irá", y ha afirmado que el conjunto azulgrana debe "apostar" por gente como "Aleñá, Denis Suárez, Sergi Roberto o Riqui Puig".

"Jordi es actualmente el mejor lateral izquierdo para mí. El seleccionador es el que tiene que seleccionar, y yo no tengo nada más que decir. Es una pena que no pueda estar", señaló en una entrevista al programa 'El Transistor' de Onda Cero.

"Si Luis Enrique piensa que tiene que ir, irá. Me cuesta entender que es una cuestión individual. No veo que sea una cuestión de él y del entrenador", añadió.

Sobre su etapa en 'la Roja', la da completamente por cerrada. "Con Luis Enrique hablé cuando me enteré que era seleccionador. Mi etapa en la selección acabó cuando lo dije, como la del Barça", dijo, sin descartar una posible vuelta al club catalán.

"Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Si algún día vuelvo, me gustaría volver por estar capacitado para lo que tengo que hacer, no por mi nombre ni los años que he estado allí. A mí me encantaría, sería muy bonito volver al Barça porque ha sido toda mi vida, pero sería estando capacitado para lo que tengo que hacer. Para eso falta mucho tiempo", explicó.

Además, el actual jugador del Vissel Kobe japonés espera que la entidad culé siga apostando por la Masia. "Lo importante es que la gente se pueda formar en una forma de jugar, y eso facilitará que salgan jugadores con las condiciones para el Barça, más allá de buscar nuevos Iniestas, nuevos Xavis, nuevos Leos... porque eso no existirá", manifestó.

"Sí existirán jugadores mejores que nosotros o distintos. Ahora mismo, hay que apostar por lo que hay, por la gente como Aleñá, el mismo Denis, que se ha criado ahí, como Sergi Roberto, como Riqui... Es un cúmulo de cosas: apostar, filosofía, proyecto... Eso es un trabajo que se hace con los años, no de un día para otro", prosiguió. Por ello, "el estilo no debe de cambiar".

"Hay muchísima gente que está trabajando en la cantera, mirando jugadores que se adecuen al perfil. Jugadores de calidad siempre habrá, porque es la mejor cantera del mundo, pero el tema es darles una ilusión y confiar en ellos", expuso.

El manchego también reconoció que no ha perdido el contacto con sus excompañeros del Barça. "He hablado con todos: con Leo, con Luis, con Rakitic, con Jordi Alba, con 'Busi', con Philippe...", enumeró, antes de hablar de Leo Messi. "Ahora tiene 31 años. La temporada que estaba haciendo hasta ahora estaba a la altura de todas las que ha hecho hasta ahora. Ahora es el primer capitán, que eso también da un plus. Por el bien del Barça, que Leo esté así es una gran noticia, de las mejores", advirtió.

Además, ve a Arthur "muy bien". "Irá a más, todavía es muy joven y cuando llegas a un sitio tienes un proceso de adaptación. Ya se le ve que tiene autoridad con el balón, que sabe qué necesita el equipo en cada momento. A medida que vaya cogiendo confianza veremos a un mejor jugador que irá creciendo", insistió.

También confía en la actual defensa azulgrana. "Yo creo que está bien, están los mismos del año pasado. Ha fichado a Lenglet, que está rindiendo muy bien; Umtiti ahora volverá de la lesión... No es problema de unos jugadores o línea, sino de la solidez del equipo. Hay momentos en los que pasas por rachas en las que te hace goles y luego se acaban", aseveró. "Le mandé un abrazo a Lopetegui tras su destitución"

Por otra parte, Iniesta confesó que vio el Clásico del Camp Nou (5-1). "Lo vi solo, porque eran las 00.15. Yo duré porque era el partido que era", bromeó. "El Barça fue superior, muy efectivo y no dio mucha opción al Madrid. Fue un equipo muy superior a otro", relató.

Precisamente, aquel partido acabó con la etapa en el Real Madrid de Julen Lopetegui, entrenador de Iniesta en la selección y al que mandó "un mensaje" tras conocer su destitución. "Le mandé un abrazo, porque más allá de rivales, cuando hay situaciones así y hay personas a las que tienes respeto, te sabe mal", indicó.

"En el fútbol los resultados y las dinámicas dictan lo que puede pasar con un entrenador. Cada uno tiene que tomar decisiones", continuó. "Con él tengo buena relación. Desde el momento que cogió la selección, conmigo se portó genial, me hizo sentir como uno de los más importantes. Me ha demostrado que siempre me ha apoyado y ha creído en mí. Lo que pasó en el Mundial fue algo que no queríamos que pasase", señaló.

En otro orden de cosas, habló de sus primeros meses en la liga nipona. "Me ha sorprendido para bien el nivel técnico, de exigencia física, los partidos son de ida y vuelta. Cuando salí de allí quería seguir compitiendo, y aquí lo estoy encontrando. Están siendo meses de adaptación", afirmó.

En este sentido, valoró la llegada al equipo de Juanma Lillo. "Con Juanma los entrenamientos son muy de balón, con el anterior entrenador teníamos otro tipo de entrenamiento", apuntó. "Tenía muy buenas referencias de él. Tanto él como su grupo de trabajo son gente muy sana y que sabe lo que hace. Es un entrenador superválido y ojalá salga bien", concluyó.