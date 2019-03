Higuaín lanza un dardo a la afición del Real Madrid: "En la cultura de la Juventus no está silbar a sus jugadores"

Gonzalo Higuaín, delantero de la Juventus y ex del Real Madrid, ha comparado a ambos equipos. Aunque afirma que los dos juegan para ganar, en la casa blanca hay más exigencia, empezando por sus aficionados. "La Juve es como el Real Madrid, te preparan para ganar, pero el público de la Juve no es tan exigente como el del Madrid. En su cultura no está silbar a sus jugadores".

El delantero argentino habla de su pasado tanto en el Real Madrid como en el Nápoles con cariño: "Estoy muy agradecido a dos instituciones como el Nápoles y el Madrid. Uno va cambiando de equipo y va tratando de aprender. Lo importante es querer mejorar".