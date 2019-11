Hazard confirma que llegó con sobrepeso al Real Madrid: "Cojo peso rápido"

Eden Hazard ha confirmado en una entrevista con 'L'Equipe' que cuando llegó al Real Madrid tenía sobrepeso tras las vacaciones de verano. El jugador belga pasa revista a sus primeros meses como madridista y desvela que en las vacaciones de verano llegó a alcanzar los "80 kilos".

"Es verdad, no voy a esconderlo. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Y además cojo peso rápido pero también lo pierdo de la misma forma. Llegué a pesar 80 kilos, pero perdí todo en diez días. Con 18 años estaba en 72 ó 73, y al aumentar la masa muscular, 75", dice el jugador blanco.

No empezó con buen pie en el Real Madrid: "Los primeros dos o tres meses no fueron como yo quería, pero Zidane me dijo que mantuviera la calma. Ama a sus jugadores. Entiende lo que sienten, porque él ha sido fútbolista".

La llamada de 'Zizou'

Hazard cuenta cómo es el vestuario blanco: "Aquí sientes que los jugadores están solo para ganar. Todos los días la afición te dice que traigas la Champions League. Es una cultura".

Llegar a Madrid, un sueño: "De niño iba al parque con mis hermanos y tratábamos de hacer lo mismo que hacía Zidane. En 2016 me dijo que sería bueno que fuera al Real Madrid... y cuando él te llama es algo serio".

Sobre el interés del PSG por ficharle: "Siempre les dije que no. Si regreso a Francia alguna vez será al Lille".