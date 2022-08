Gayà: "La sanción es un hándicap para ir al Mundial"

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, expresó que la sanción de cuatro partidos que le impide jugar en el comienzo de la Liga es un hándicap para su posible convocatoria para el Mundial de Qatar, pero que, pese a estar dolido, va a luchar por su sueño que es jugar esta competición.

"La ilusión de todo futbolista es poder jugar un Mundial y voy a seguir intentándolo al máximo. En estas cuatro semanas lo que tengo que hacer es trabajar aún más para cuando tenga la oportunidad de jugar estar al máximo nivel. No descarto ir al Mundial y aunque es obvio que lo tiene que decidir el míster, voy a hacer todo lo posible por estar", afirmó este viernes.

Gayá atendió a los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Paterna tras el rechazo del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al recurso presentado por el Valencia para anular la sanción del jugador notificado al club este jueves.

Dijo que el árbitro no quiso pitar un penalti

"El árbitro lo ha visto y bueno… no ha querido pitarlo", dijo el lateral izquierdo tras la decisión del colegiado de no pitar un posible penalti sobre Bryan Gil al finalizar el partido ante Osasuna de la jornada 32 de la pasada Liga. El Comité de Competición de la Federación Española sancionó al jugador valenciano con cuatro partidos.

Gayà añadió que no ha hablado con el seleccionador Luis Enrique Martínez, ni tampoco con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y apuntó que ni el Valencia ni la Federación le han comunicado que haya un problema entre ambas entidades.

El capitán del Valencia estuvo acompañado en la rueda de prensa por el director general, Sean Bai, los capitanes Jaume Doménech, Gabriel Paulista, Carlos Soler, el entrenador Gennaro Gattuso, y una amplia representación de la directiva valencianista.

"No entiendo por qué a mí se me ha quedado la sanción y en otros casos no ha pasado nada"

Además, el jugador dijo que no se quiere comparar con ningún compañero ni dar nombres, pero apuntó que se han producido declaraciones iguales a las suyas e incluso peores, y no ha habido sanción. "Por eso estoy tan dolido", indicó.

"Creo que todos tenemos que ser iguales y no entiendo por qué a mí se me ha quedado la sanción y en otros casos no ha pasado nada. Hay que intentar tratar a todos los jugadores de la misma manera y me gustaría que alguien me lo explicase de mejor forma", apostilló.

Aseguró que no teme que le vuelvan a sancionar: "Yo estoy aquí para dar mi opinión. No he faltado el respeto a nadie. No tengo miedo. Tengo que decir las cosas como las pienso y tengo que defenderme, no se ha tratado bien este tema. No puede ser que nos den la resolución a un día de empezar la Liga. Esto me va a hacer más fuerte. No me arrepiento de la declaración que hice. Igual las formas no fueron las mejores. Tienen que entender que a veces llevar el brazalete tienes que salir a defender al club. Si hay algún árbitro que pueda decir que le he faltado en estos nueve años que salga y lo diga. Mis padres me enseñaron respeto".