Gattuso: "Mi hija tiene solo 18 años, pero Lato es el hombre ideal"

El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso, ha levantado a la afición valencianista con su llegada. Este domingo, tras la goleada por 5-1 en Liga al Getafe en Mestalla, el italiano se mostró en estado puro en rueda de prensa: "Tengo la fortuna de tener un chico como Toni [Lato]. He hablado mucho con él en estos dos meses, miré sus números y vi que siempre estaba lesionado. Me escuchó a mí, al cuerpo técnico y a los médicos. Tiene un problema, cuando se entrena no se sabe controlarse, va siempre a 'full'. Por eso es normal que se lesione".

Y a partir de ahí, Gattuso se soltó y dejó una nueva perla ante los medios: "Lato es un chaval increíble, con mucha humildad. Mi hija es muy joven, tiene apenas 18 años. Pero pienso que Toni es el hombre ideal para ella, cualquier chica querría tener un chico como Toni. Esta es la realidad del hombre del que estamos hablando", bromeó el italiano. Toda una declaración de amor hacia Lato, que hace unos días estuvo cerca de salir del equipo y que anotó el primer tanto al 'Geta' a los 6 minutos de partido.

Pronto llegó la respuesta del futbolista, sorprendido en zona mixta con las palabras del italiano: "No sé qué decir. Le tengo mucho cariño al míster. Darle las gracias por esas palabras, pero bueno... yo tengo mi pareja".

Gattuso, pese a ganar por 5-1 contra el Getafe, dijo después del partido que estaba un poco enfadado por el gol en contra recibido, que calificó de evitable, y por la expulsión de Ilaix Moriba.

"Estoy muy contento por cómo hemos ganado, cómo hemos jugado, hace dos meses no imaginaba que pudiéramos jugar así"

El entrenador italiano, que reiteró que deben jugar con la misma intensidad durante todos los minutos del partido, destacó que el equipo se entrena increíble y, pese a decir en su primera declaración que estaba un poco molesto, se mostró satisfecho con el juego: "Estoy muy contento por cómo hemos ganado, cómo hemos jugado, hace dos meses no imaginaba que pudiéramos jugar así".

"En el entorno noto mucha negatividad, este es un equipo joven, que tiene que mejorar día a día, pero si todo el día leen en la prensa y escuchan en la televisión que no están bien, no ayuda. Sé muy bien que estoy en un equipo histórico, grande, pero esta es otra época, en la que tenemos que trabajar. Juntos podemos hacer cosas importantes", señaló el transalpino.

Lesiones Marcos André y Diakhaby

Sobre las lesiones de Marcos André y Mouctar Diakhaby, el entrenador valencianista apuntó que el primero se ha marchado al hospital por un problema en la nariz y no saben si está rota o no mientras que del segundo indicó que cree que no tiene lesión y solo es cansancio.

Por último, Gattuso dijo que el objetivo del equipo es ir partido a partido porque "es un equipo joven y no sé dónde podemos llegar. Me gustaría llegar al octavo, séptimo puesto… de Liga Conferencia… En este momento es un equipo joven que tiene calidad".