Gattuso habla sobre la miastenia, la enfermedad que padece: "Veo doble, es difícil estar de pie"

Gennaro Gattuso, entrenador Nápoles, ha desvelado la enfermedad que padece desde hace años, la miastenia, una dolencia que le afecta a uno de sus ojos y por la que se le ha podido ver con un parche en los últimos partidos.

"Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo", explicó el exjugador del Milán.

Pese a esta enfermedad, Gattuso ha querido mostrar un mensaje de optimismo.

"Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No os preocupéis, mirad hacia adelante porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes", aseguró el entrenador del Nàpoles.

Gattuso no piensa de momento en dejar su carrera en los banquillos.

"No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo", explicó Gattuso.

La miastenia gravis es un trastorno que debilita los músculos y provoca que se cansen fácilmente. El trastorno puede afectar a los músculos que controlan el movimiento de los ojos y los párpados. Esto puede causar la caída del párpado o visión doble.

La mayoría de las personas con estos síntomas oculares de miastenia pueden desarrollar debilidad en otras partes en un año o dos.