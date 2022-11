Gareth Bale: "Gales no es un equipo de un solo jugador"

El delantero del Real Madrid, autor de 7 goles en la fase de clasificación y la estrella de su país, dejó claro que él sólo no podrá llevar lejos a su selección y destacó el buen trabajo que ha hecho el resto de su equipo hasta llegar a la Eurocopa de Francia. "Gales no es un equipo de un solo jugador. Unidos somos más fuertes y la unió de los once es una de nuestras virtudes. Defendemos como un solo hombre, atacamos como un solo hombre y luchamos juntos. Sabemos lo que nos entrenamos y cada día trabajamos más duro", afirmó a los medios de comunicación.

Bale declaró que ante Eslovaquia, Gales buscará, "aunque suene a tópico", una victoria sin pensar en los siguientes encuentros ante Rusia e Inglaterra porque quiere ir "partido a partido". "Necesitamos empezar bien para tener un buen inicio en la Eurocopa. Nuestra principal virtud es que somos un equipo difícil de batir cuando trabajamos duro y estamos plenamente concentrados", resaltó.

Respecto a Eslovaquia, señaló que es un "rival difícil" y afirmó que exigirá "lo mejor" de Gales, que "dará todo" para acabar el encuentro orgulloso. Por último, reconoció que para Gales, hacer un buen papel en la Eurocopa, sería "regresar" de la competición sin nada que reprocharse porque han dado el "110 por ciento" en cada partido con el objetivo de ganar siempre.