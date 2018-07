La frase machista de Juan Sabas en una rueda de prensa: "Es lo que hacen las becarias, ponerse debajo de las mesas"

Ni una semana ha tardado Juan Sabas, ex jugador del Atlético, en acaparar los focos tras ser nombrado entrenador del Extremadura. No ha sido por una victoria ni por un partido, si no por una frase machista que el técnico soltó en la rueda de prensa previa al partido ante el Mérida.

"Es lo que hacen las becarias, ponerse debajo de las mesas", dijo en tono jocoso Sabas ante los micrófonos.

No son pocas las personas que han pedido la destitución de Juan Sabas, que ya fue destituido del equipo en verano pero que ha vuelto tras el cese de Martín Vázquez al frente de la nave del Extremadura.