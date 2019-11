Francisco Espejo Rosal, la última víctima de la violencia del Almodóvar del Río: "Si me da en otro sitio me puedo quedar paralítico"

El fútbol andaluz se ha vuelto a ver salpicado por un episodio de violencia con el Almodóvar del Río como club implicado. Y no es la primera vez que este equipo se ve envuelto en este tipo de hechos, como se ha denunciado tras la ultima agresión.

"Voy a intentar jugar... pero no prometo nada. Te quita las ganas de jugar al fútbol. He ido tres veces y dos he vuelto en ambulancia", explica Francisco Espejo Rosal.

"Te quita las ganas de jugar al fútbol"

Esta vez el jugador agredido fue Francisco Espejo Rosal, 'Espejo', del Salerm B en un partido de la undécima jornada de la Primera Andaluza.

'Espejo' sufrió una doble agresión: un codazo, un cabezazo en la sien, un puñetazo, además de un pellizco en la espalda por parte de dos jugadores del Almodóvar, cuando el partido finalizaba.

"Si me da en otro sitio me puedo quedar ahí o paralítico que es peor", denuncia el jugador agredido.

"Nos dijeron: 'con este no te pases porque este hombre es el rey'"

Uno de los agresores, Alfonso Gutiérrez, es un agresor reincidente. Las redes sociales censuran su actitud en los campos de fútbol y la de su equipo. El catálogo de expulsiones es amplio. Hasta el narrador de uno de sus partidos se asustó así tras una de sus acciones.

"Nos dijeron: 'con este no te pases porque este hombre es el rey'", advierte Pepe Arjona, responsable del Salerm Punete Genil B.

Varios clubes de la categoría ya han pedido que el Almodóvar sea expulsado por el comportamiento de alguno de sus jugadores, y en concreto de Alfonso Gutierrez.