Florentino Pérez carga contra LaLiga: "Se atreven a quitarnos nuestro dinero"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha comparecido en la Asamblea General de socios y ha pronunciado un discurso muy duro contra LaLiga y la UEFA, a la vez que ha vuelto defender la necesidad de llevar adelante el proyecto de la Superliga como único camino para la supervivencia del fútbol.

"El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El fútbol europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo", ha denunciado Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid ha explicado que "el fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el nacional al de LaLiga. Por eso, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. El objetivo es ofrecer la mejor competición. Son los clubes los que deben manejar su destino".

"Hay clubes sin límite de dinero que incumplen las normas sin ser castigados y cada vez más clubes pierden millones de euros. No se puede mantener en el tiempo. Necesitamos órganos de gobierno transparentes y modernos. Nadie debería estar en contra. El proyecto de la Superliga ha estado sufriendo campañas constantes de manipulación, llegando a decir que nos iríamos de ligas nacionales. Es completamente falso porque sería compatible. La Superliga tiene como único objetivo modernizar y fortalecer los campeonatos europeos con meritocracia. Los gestores de UEFA van en dirección contraria, prefieren reemplazar la Champions por un modelo con más partidos de menos interés, sin ida y vuelta, que nadie comprende. Un proyecto absurdo. No es el camino", ha opinado Florentino Pérez.

"La nueva Champions es un proyecto absurdo"

El máximo mandatario del club blanco ha subrayado "el desastre" a nivel económico de la nueva Liga de Campeones cuyos derechos asegurados que se vendían por 360 millones de euros y, con 64 partidos más se hará por 40 millones de euros, lo que implica una reducción de un 41% el precio por partido con el nuevo formato.

"Es un modelo que alejará más a los aficionados, especialmente a los más jóvenes. Lo contrario que el fútbol necesita, no es el modelo que exigen los aficionados".

"Es un sistema que está acabando con el fútbol europeo. UEFA sigue gestionando sin transparencia como hace 30 años, sin saber hacer frente a la amenaza de otros deportes en constante crecimiento, sobre todo los americanos. El Real Madrid tiene una responsabilidad institucional innegable con el fútbol europeo. Todo sería más fácil si no lideraremos un proyecto que tanto incomoda a la UEFA, pero nos lo exige nuestra historia. Fuimos los visionarios que impulsamos la Copa de Europa, sin su apoyo, que intentó impedir el cambio y la historia se repite. Hay que modernizar la competición, abrazar nuevas tecnologías y abaratar el acceso al fútbol televisado. Hoy se cobra más de 100 euros al mes cuando el salario mínimo en España apenas supera los 1.000 euros", criticó el presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez mostró su optimismo ante la resolución judicial que se conocerá el próximo 21 de diciembre.

"La Superliga mejora la competición, la hace más fuerte. Sigo confiando en la justicia europea porque UEFA no puede tener el monopolio en la Europa de las libertades. El futuro del fútbol europeo depende de quince jueces de la gran sala en Luxemburgo. Confiamos en que los principios se aplican al fútbol profesional y se permite a los clubes europeos decidir su destino, sin estar sometidos a intereses particulares. Esperamos que marque el inicio de una nueva era", deseó Florentino Pérez.

El ataque de Florentino a Tebas y LaLiga

El presidente del Real Madrid también ha realizado una dura crítica a la gestión de Javier Tebas al frente de LaLiga y ha denunciado que "contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga".

"LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga", ha indicado Florentino Pérez.

"LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid son de tal gravedad que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones", explicó el mandatario madridista.

"Es una lacra CVC, lo señalo y lo señalaré siempre"

"Con CVC buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos. La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11% ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre", ha afirmado Florentino Pérez.

"Se atreven a quitarnos nuestro dinero, porque piensan que los socios no consideran que ese dinero es suyo. Y aquí vengo a decirles que ese dinero sí lo es. De todos y cada uno de ustedes. Insisto, los socios, en calidad de propietarios, debemos tener más capacidad para proteger al Real Madrid", ha denunciado el presidente blanco.

"Nadie sabe quién traza las líneas del VAR..."

Además, durante su discurso, Pérez ha asegurado que espera que en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que no quiso dedicar "muchas palabras porque se encuentra en un proceso de regeneración", haya "un nuevo liderazgo" que traiga la vuelta "su transparencia, reputación y prestigio".

De todos modos, Florentino recordó que de la RFEF depende "directamente múltiples cuestiones como la calidad de los arbitrajes y la aplicación del VAR, que "está ahora cuestionado por la gestión y el uso de sus responsables".

"Por ejemplo, nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas sobre el arbitraje", indicó el presidente del Real Madrid.

"Confío en que actúe el Gobierno y tome las necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral. Esto es más urgente que nunca por el bien de nuestro fútbol, ​​porque la credibilidad de nuestras competiciones está muy deteriorada y vive uno de sus momentos más difíciles", sentenció Florentino.