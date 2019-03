El Fenerbahçe protesta a la UEFA por alineación indebida del Shaktar en Champions

El encuentro que disputaron el Fenerbahçe y el Shaktar Donetsk correspondiente a la tercera ronda de previa de Champions está lejos de haber dicho su última palabra. A pesar de que el duelo acabó con un 0-0 en el luminoso, los turcos han presentado una protesta a la UEFA por la inclusión de Fred en la alineación de los ucranianos. El motivo de su queja es el hecho de que el mediocentro brasileño está acusado de dopaje al dar positivo en un control que se le hizo tras el Brasil - Colombia de la Copa América.

El futbolista habría dado positivo por hidrocloroatiazida, un diurético que se administra contra dolencias como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y problemas renales. De confirmarse todo esto en la segunda muestra Fred se podría enfrentar a una larga sanción.

Mircea Lucescu, técnico del Shaktar, confirmó que la UEFA les había avisado de que no incluyeran a Fred en el once: "Nos avisaron de que no lo alineáramos, pero no recibimos nunca documentación oficial. Sólo era una recomendación verbal y no hay comunicado específico sobre este asunto. Esperamos los resultados de una muestra B. Cuando llegue la decisión oficial nos atenderemos a ella".