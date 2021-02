El extraño virus que le han diagnosticado a Álvaro Morata y que le provocó un desmayo contra el Oporto

Álvaro Morata no pasa por su mejor momento. El delantero español comenzó su segunda aventura en la Juventus con grandes números en cuanto a goles y rendimiento, pero desde hace unas semanas su rendimiento ha bajado de forma considerable.

E incluso en el partido ante el Oporto de la Champions, Morata sufrió un desmayo, como reconoció Andrea Pirlo, entrenador de la Juventus.

"Morata no estaba en su mejor momento, aún no se ha recuperado del todo de la gripe, al final del partido tuvo que tumbarse en el vestuario por un desmayo, pero no estaba bien ni siquiera antes del partido, estaba al límite", explicó Pirlo.

Pirlo apunta a la gripe, pero desde la prensa italiana ya se asegura que el problema de Morata sería algo más complejo. Y es que al delantero español le habrían diagnosticado citomegalovirus (CMV), un virus que no tiene cura y que podría estar detrás del bajón en el rendimiento de Morata.

El citomegalovirus (CMV) es un virus que se encuentra en todo el mundo. Se relaciona con los virus que causan la varicela y la mononucleosis infecciosa. Una vez que el CMV penetra en el cuerpo de la persona, permanece ahí para siempre, según apuntan desde la web mediceplus.gov.

El CMV es un virus común que infecta a la mayoría de las personas en algún momento en sus vidas, pero que raramente causa una enfermedad obvia. Es un miembro de la familia del virus del herpes.

Es decir, que en principio este virus no debería representar un gran problema para Morata, aunque solo los exámenes médicos posteriores determinarán si está influyendo en el rendimiento de Morata.