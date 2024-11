Estos son los nominados a los Premios The Best 2024: más de la mitad son madridistas

La FIFA ha revelado en la madrugada de este jueves la lista de nominados a los prestigiosos premios The Best 2024, que reconocen a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada, valorando su rendimiento tanto en sus clubes como en sus selecciones.

Los premios The Best se celebran desde 2016 y fueron creados tras la separación entre la FIFA y la revista France Football, encargada del Balón de Oro, con el objetivo de premiar a las figuras más destacadas del fútbol tanto a nivel de clubes como de selecciones.

La afición tendrá un papel crucial en estos premios

La FIFA ha introducido una importante novedad este año y es que los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los capitanes, entrenadores y los miembros de los diferentes medios de comunicación encargados de elegir a los ganadores. Con esta medida, uno de los máximos organismos del fútbol busca fomentar la participación de los seguidores y aportar mayor transparencia a sus premios.

En la gala de los premios The Best, los aficionados podrán votar por sus candidatos favoritos en las siguientes categorías: Mejor Jugador de la FIFA, Mejor Jugadora de laFIFA, Mejor Entrenador de Fútbol Masculino, Mejor Entrenador de Fútbol Femenino, Mejor Guardameta de la FIFA y Mejor Guardameta Femenina de la FIFA.

En esta edición, los aficionados también elegirán exclusivamente al ganador del Premio de la Afición de la FIFA, mientras que un panel de expertos determinará el destinatario del Premio Fair Play. Además, tanto los fanáticos como un grupo de leyendas de la FIFA tendrán un peso igualitario en la votación del Premio Marta, al mejor gol en fútbol femenino, y del Premio Puskás, que reconoce el mejor gol en fútbol masculino.

Por último, la FIFA también ha añadido la novedad de que los aficionados podrán votar por el Once Masculino y Femenino de la FIFA, eligiendo entre 77 jugadores preseleccionados: 22 defensores, 22 centrocampistas, 22 delanteros y 11 porteros. Sus votos tendrán el mismo peso que los de los expertos para construir los equipos ideales.

Una nueva batalla entre Vinicius y Rodri

Este 2024 ha sido testigo de uno de los Balones de Oro más controvertidos de los últimos años, con Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City y de la Selección Española, coronado como mejor futbolista del mundo, superando a la estrella brasileña del Real Madrid. Se espera que ambos vuelvan a protagonizar una reñida batalla por obtener el premio The Best.

¿Cómo se puede votar y hasta qué plazo?

Los aficionados al deporte rey podrán votar por el Premio The Best a través de la página oficial de la FIFA, fifa.com, hasta las 23:59 h del martes 10 de diciembre. Las reglas para la adjudicación de todos los premios están disponibles en el FIFA Digital Hub.

El Real Madrid arrasa en los premios

Seis de los once nominados al premio a Mejor Jugador de la Temporada forman parte del Real Madrid, un reconocimiento que refleja la extraordinaria campaña del club blanco. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el Madrid conquistó LaLiga, la Champions League, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa, siendo el conjunto más laureado de la pasada temporada.

Los seis jugadores del Real Madrid nominados por la FIFA para el premio a mejor jugador de la temporada son: Vinícius Jr., Dani Carvajal, Jude Bellingham, Toni Kroos, Kylian Mbappé y Federico Valverde.

¿Quiénes son los nominados a mejor jugador de la temporada?

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay)

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodrigo Hernández (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Nominados a mejor portero de la temporada

También se han revelado los nominados al premio a Mejor Portero de la Temporada, entre los que destacan dos guardametas de LaLiga española: Unai Simón, del Athletic de Bilbao, y Andriy Lunin, del Real Madrid.

Andriy Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (España), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milán

Unai Simón (España), Athletic Club

Nominados a mejor entrenador de la temporada

Por último, en cuanto a los premios masculinos, la FIFA también ha anunciado a los candidatos al galardón de Mejor Entrenador del Año.

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen

Nominadas a mejor jugadora de la temporada

La FIFA también ha anunciado hoy las nominadas al premio a Mejor Jugadora del Año, destacando nuevamente al FC Barcelona como el máximo representante del fútbol femenino español, con 6 jugadoras entre las candidatas.

Aitana Bonmatí (España), Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghái Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique de Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (España), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (España), Barcelona

Salma Paralluelo (España), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malaui), París Saint-Germain/Olympique de Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

Nominadas a mejor guardameta de la temporada

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japón), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (España), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/París Saint-Germain

Nominadas al premio mejor entrenador de la temporada en el fútbol femenino

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suecia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japón), Japón

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (España), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), París FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique de Lyon/Chelsea

Un baremo diferente al del Balón de Oro

Los premios The Best de la FIFA y el Balón de Oro, otorgado por France Football, difieren en el período que evalúan para reconocer a los mejores jugadores y entrenadores. Mientras que los premios The Best se centran en el rendimiento durante la temporada futbolística, que generalmente abarca de julio a junio, el Balón de Oro analiza el desempeño en el año natural, de enero a diciembre.