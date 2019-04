Ernesto Valverde: "Es una gran victoria convertir un título en algo previsible"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde admitió este lunes que cuando ganas un campeonato en un final ajustado o por sorpresa parece que "la alegría que tienes es superior" y que cuando vas "muy sobrado" parece que el triunfo final sea previsible, por lo que en este caso "es una gran victoria convertir un título en algo previsible".

"No es lo habitual, lo habitual es pelear la Liga hasta el final, pero ojalá la podamos ganar con margen" respondió así el técnico a la pregunta de si creía que no se valoraba lo que ha hecho su equipo hasta ahora en una competición como LaLiga que prácticamente la ha liderado de principio a fin. Comentó que cualquiera "quiere" cerrar cuanto antes la Liga. "Todos queremos ganar, pero ya veremos si somos capaces de hacerlo o no, (y este partido) nos viene muy seguido del anterior. Llevamos unas semanas intensas, por lo que es posible que haya cambios", admitió.

De todos modos, el técnico azulgrana ve bien a su equipo ante la recta final de la temporada. "Nos alimentamos mucho de los retos que tenemos por delante y eso elimina cualquier atisbo de cansancio, por lo que cuando pasa eso siempre tienes las piernas frescas", comentó Valverde. Y la gasolina para sus jugadores son los retos que tienen por delante: "Son jugadores acostumbrados a soportar presiones importantes. Por lo general el equipo ha respondido incluso en partidos con eliminatorias adversas, encuentros de Champions importantes. Estamos tranquilos, estamos en todos los frentes y eso anima".

Comentó que por lo general siempre es optimista y preguntado sobre si a principios de temporada imaginaba este escenario, Valverde dijo que siempre piensa que "las cosas pueden ir bien". "Tenemos posibilidades de ganar tres títulos, pero también podemos no ganar ninguno. Todos los partidos cuentan mucho, vamos a esperar hasta el final", recordó.

Ousmane Dembélé fue otro de los protagonistas de la rueda prensa. Después de recuperarse de una lesión ante el Lyon y de entrar poco poco en la dinámica del equipo, Valverde admitió que el francés "no está exactamente igual que antes de la lesión", por lo que "tienen que pasar partidos para estar en su sitio".

Valverde valora de Dembélé su velocidad, que es fundamental cuando los rivales presionan muy arriba a su equipo. "Nos da opciones de jugar al espacio", dijo. En el caso de francés y también en el chileno Arturo Vidal, aclamado en su último partido en el Camp Nou, el técnico del Barça alabó el cambio experimentado por ambos en su juego y en el caso de la comparación entre Dembélé y Coutinho, Valverde dijo que durante la temporada "hay momentos para todos los jugadores" por lo que "cada jugador tiene que buscar su sitio" por lo que nadie pasa por delante de otro.

Del Alavés, el rival de este martes, el entrenador extremeño recordó que es un equipo al que últimamente al Barça le ha costado mucho derrotar. "Es cierto que ahora no están en una racha positiva, pero a nivel global está haciendo una gran temporada, tiene opciones de jugar en Europa y es un premio para ellos estar allí. Están en una posición privilegiada", dijo. Valverde se congratuló por la victoria del equipo femenino en la ida de las semifinales de la Champions (0-1 en Múnich ante el Bayern) y admitió que se trata "de un paso más" para el gran auge que está teniendo últimamente el fútbol femenino.

"Se están dando pasos de gigante y estos resultados hacen que se acelere todo", en opinión de Valverde, quien recordó que el año pasado ya estuvo viendo 'in situ' siguiendo la vuelta de semifinales ante el Lyon y espera ir el próximo domingo al Mini estadi a presenciar el partido.