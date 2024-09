Las dos acciones que pudieron costarles el derbi frente al Atlético a Endrick y Vinícius

A cinco días del derbi en el Metropolitano la polémica ya sobrevuela el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Los blancos se llevaron los tres puntos ante el Alavés (3-2) con sufrimiento final y con dos jugadas que pudieron dejar a Endrick y Vinícius sin jugar el próximo domingo. Los dos futbolistas brasileños se jugaron la expulsión en dos acciones incomprensibles en la recta final del encuentro en el Bernabéu.

Endrick pudo ser expulsado por una acción con Mouriño en la que el brasileño propina un rodillazo al jugador del Alavés sin el balón en juego. El VAR no llamó al colegiado Muñiz Ruiz, por lo que se deduce que Figueroa Vázquez no interpreta que la acción del delantero brasileño sea una agresión.

La otra jugada polémica llegó en el minuto 89, cuando Ancelotti decide sustituir a Vinícius, quien ya tenía una cartulina amarilla por protestas. El brasileño, al ver los seis minutos de descuento en el cartel del cuarto árbitro, se ríe mientras señala el cartelón electrónico. Vinícius se marcha por la banda protestando y riendo de forma irónica, lo que le pudo costar la segunda amarilla, lo que le habría costado no poder jugar el derbi del próximo domingo en el Metropolitano.

Luis García: "La roja no es que parezca roja, por favor. Es roja"

Luis García Plazafue muy claro en la rueda de prensa posterior al partido y señaló que Endrick debió ser expulsado en esa acción con Mouriño.

"La roja no es que parezca roja, por favor. Es roja. En otras podéis decir que una amarilla no es... ¡es roja! Tenemos que jugar los últimos diez minutos ante diez. Después a lo mejor no ganamos, nos empatan, nos meten otro gol... Da lo mismo. Tiene que expulsar a ese jugador. No hay más. Ninguna persona puede decir que no es roja. Puedo entender que el árbitro no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja, es la intención de pegar", indicó Luis García Plaza.

Ancelotti: "Ha cambiado el método y tenemos que acostumbrarnos"

Carlo Ancelotti no quiso valorar esa acción, pero admitió que deben solucionar el tema de las protestas y las numerosas amarillas que han visto sus jugadores por esta cuestión en los dos últimos partidos.

"Ha cambiado el método y tenemos que acostumbrarnos. Todavía no lo hemos hecho. Hoy nos han sacado muchas amarillas por protestar. Tenemos que evitarlas y punto. Justo o injusto tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas", aseveró Ancelotti.

"Me parecen exageradas seis amarillas por protestas y le he dicho que tengo que hacer lo mío para evitar que mis jugadores hagan esto. Sin ningún problema lo he hablado con el árbitro. Tenemos que evaluar el tema de las amarillas y lo haremos entre nosotros", apuntó el entrenador del Real Madrid.

