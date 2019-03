Dani Alves: "Pienso que estuvimos mejor que en el 2-6"

Desde Guardiola hemos revolucionado el fútbol para bien

El lateral brasileño del FC Barcelona, Luis Enrique, considera que el 0-4 del pasado sábado fue el partido en el que más han logrado que el rival fuera "inferior a nosotros".

"El Clásico que más superior ha sido el Barça ha sido este, no por demérito del Madrid sino por mérito nuestro. Estuvimos increíbles en todas las líneas, cada uno aportando lo mejor y al final fue una victoria con superioridad de ser mejor que el rival, hacer que no tuvieran opción. Pienso que fue perfecto, estuvimos mejor que en el 2-6, que fue de ida y venida y de golpes", ha indicado Alves.

Alves ha asegurado que "el Barcelona ha cambiado la historia del fútbol desde hace algún tiempo" y no entrar a valorar los pitos a Florentino y el estado de forma de Cristiano Ronaldo. "No es un problema nuestro lo que suceda allí", ha indicado Alves.

"El secreto para ganar estos partidos es tener un gran equipo, con un par de hevos y con personalidad y ambición. A mí me pone cachondo mi chica. A mí eso no me pone cachondo ni mucho menos. Voy más en la línea de Iniesta", ha indicado Alves.

Alves cree que el Real Madrid se equivocó al salir a jugarles al ataque: "Pienso que han planteado el partido de esa manera, a atacar, y hemos sido más listos que ellos. Hemos leido el partido mejor que ellos. El fútbol se trata de eso. Ha sido un partido perfecto en todos los aspectos".

El lateral del FC Barcelona también analizó el estado de forma de Cristiano Ronaldo y, a su juicio, el problema con el portugués es que es "demasiado protagonista".

"Sigo viendo en Cristiano un jugador con mucha calidad y quizá el problema es que es demasiado protagonista. Cuando se gana siempre se hablará de ti y cuando se pierde te lo tienes que comer todo. Van a decir que es culpa tuya. Esta gente debe estar acostumbrada con todo esto. Pero bastante tenemos con lo nuestro para estar preocupados con Cristiano", explicó Alves.

Lo que no entró a valorar Alves fueron los pitos que parte de la afición madridista dedicó a Florentino Pérez. "No es un problema nuestro lo que suceda allí".

Por último, Alves habló sobre todo lo logrado por el Barcelona en estos últimos años y consideró que desde la llegada de Guardiola han "revolucionado el fútbol para bien".

"El Barcelona ha cambiado la historia del fútbol desde hace algún tiempo. Desde Guardiola hemos revolucionado el fútbol para bien. Ojala que dure durante mucho tiempo. Los que aman el fútbol agradecerán a este equipo lo que hace", afirmó Alves.