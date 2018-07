¿Cristiano a China? Fernando Santos se lo tomó a broma en rueda de prensa

El seleccionador luso, Fernando Santos, insistió en que Portugal acudirá al próximo Mundial de Rusia con el mismo objetivo con el que fue a la pasada Eurocopa, el de luchar por la victoria.

"Portugal no tiene un sueño, tiene un objetivo. Lo he afirmado con claridad. No se considera favorita, pero igual que fue a disputar la Eurocopa, irá con el objetivo de luchar por la victoria", señaló en rueda de prensa antes de que el equipo viajase a Suiza, donde jugará amistosos ante Egipto (viernes) y Holanda (lunes).

Santos aseguró que "todos los jugadores son muy importantes", pero admitió que el delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo, "siendo el mejor del mundo, obviamente tiene un peso muy importante".

El seleccionador todavía no tiene definido el grupo de 23 jugadores que viajará a Rusia en junio, donde Portugal se enfrentará a España, Marruecos e Irán, y pidió a sus futbolistas que disfruten de estos partidos amistosos porque no son "un examen" para escoger el equipo final de la actual campeona de Europa.

Cuestionado sobre la ausencia del lateral Fábio Coentrão, que se cayó de la convocatoria por sentir "fuertes molestias" a pesar de que los médicos no encontraron ninguna lesión, Santos no quiso entrar en debates y dijo que la federación lusa informó "muy bien" sobre lo ocurrido.

"Fue muy bien explicado por el departamento de información de la Federación. No había una lesión, había molestias muy fuertes y ahí quedó la cosa", sentenció.