El claro mensaje de Deschamps para Karim Benzema: "Ha cruzado la línea"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha lanzado un clarísimo mensaje a Benzema sobre sus opciones de volver a vestir la camiseta 'bleu'. El entrenador, en declaraciones a 'Europe 1', ha dicho que el delantero del Real Madrid "ha cruzado la línea" tras sus palabras en las que acusaba al técnico de sucumbir ante los racistas en su no convocatoria.

"Esas afirmaciones fueron muy hirientes y son un punto de no retorno. En ese momento consideré que había cruzado la línea. Selecciono a franceses y todos son franceses, jamás me he planteado no llamar a alguien por moitvos religiosos o de color", comentó.

Benzema dijo en su día que Didier Deschamps sucumbió "a la presión de una parte racista de Francia".