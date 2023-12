La Champions avisa a la defensa de Ancelotti

Por poner un 'pero' a la brillante fase de grupos del Real Madrid (6 partidos, 6 victorias y a octavos como primeros de grupo), los de Carlo Ancelotti han encajado 7 goles en los 6 encuentros que han disputado en esta primera toma de contacto con la Champions 2023-2024.

A la espera de que esta noche finalice oficialmente la fase de grupos, los blancos podrían ser el equipo que más tantos haya recibido (7, 1'16 pp) que haya pasado a octavos como cabeza de serie.

La efectividad goleadora compensa

Este déficit en la defensa, como es habitual en un conjunto tan goleador como el Madrid, lo ha enmendado una gran efectividad de cara a puerta (16 goles en los 6 encuentros, 2'6 por partido). Mismamente en el partido de ayer en Berlín los de Carletto remontaron hasta en dos ocasiones (1-0 y 2-2), y en los dos enfrentamientos ante el Nápoles salieron ganadores a los puntos tirando de puntería (2-3 y 4-2).

Aviso a la defensa blanca

No obstante, podemos decir que esta fase de grupos ya ha lanzado un aviso a la zaga merengue, que solo ha dejado la portería a cero en dos ocasiones (1-0 ante el Unión Berlín y 3-0 ante el Braga), en todas sus visitas ha encajado. Ante el Unión fallaron Alaba y Lucas en el primer tanto y la pasividad defensiva y un no muy acertado Kepa 'permitieron' el segundo. A su favor está que el Madrid se jugaba ayer poco más que el prestigioso pleno de victorias, bueno, y casi 3 millones (2'8) que te da la UEFA por cada victoria en fase de grupos. Que no es poco...

Contrasta con la firmeza en Liga

Es una estadística destacable teniendo en cuenta la firmeza que sí están mostrando los madridistas en la Liga (10 goles encajados en 16 partidos, 0'625pp). También es verdad que, por la razón que sea, el Real Madrid entra al tú a tú en Europa sabiendo que muchos equipos, la mayoría, abren sus defensas y rehúyen 'encerrarse' atrás como sí que sucede muchas veces en la competición doméstica. Y ahí, en el cara a cara, los blancos no le temen a (casi) nadie.