Cazorla: "Ahora vamos a ver al verdadero Diego Costa"

Santi Cazorla, centrocampista internacional española del Arsenal, destacó el papel que va a adquirir Diego Costa en la Roja ahora que confesó le ha dicho que se encuentra en "su mejor estado" y aseguró que "va a ser fundamental" convencido de que llegarán sus goles.

"Estoy hablando mucho con Diego estos días y me comenta que por fin se encuentra bien, anteriormente vino con muchas molestias y no en su mejor estado", reconoció Cazorla en rueda de prensa en el estadio Carlos Tartiere. "Ahora vamos a poder ver al verdadero Diego Costa. Está muy cómodo dentro del grupo y va a ser fundamental. Espero que marque muchos goles y sea fundamental para la selección española", añadió.

"Sustituir a Xavi es muy complicado"

La ausencia de Xavi Hernández y la añoranza que se tiene del futbolista que marcó el estilo de la selección española que conquistó un Mundial y dos Eurocopas, aún es pregunta a los jugadores en su comparecencia. Cazorla cree aunque el centrocampista catalán es único, hay jugadores que pueden rendir en esa demarcación. "Sustituir a Xavi es muy complicado, es un jugador único que ha dado muchísimo a la selección pero hay gente capacitada, sin compararle con ningún jugador. España está capacitada para seguir adelante sin un jugador como Xavi", dijo.

Por último, Cazorla valoró la demarcación que modificó en el Arsenal y que le ha provocado retrasar su posición en la selección española. "Llevo jugando todo el año pasado en el Arsenal en una posición que me gusta mucho y con la selección también he jugado mucho ahí, al lado de Busquets. Me siento a gusto, lo importante es ayudar en cualquier puesto".