Carlo Ancelotti: "Entiendo el enfado del Almería, pero han sido tres decisiones bastante claras"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, valoró las tres jugadas polémicas revisadas por Francisco Hernández Maeso en el VAR y considera que el colegiado acertó en las tres al ser "jugadas muy claras".

"Entiendo el enfado del Almería, pero han sido tres decisiones bastante claras. El VAR llama el árbitro para revisar y creo que ha tomado las decisiones correctas. Cada uno tiene su opinión, pero lo que puedo decir es lo que he visto", valoró Ancelotti tras la victoria ante el Almería.

El entrenador italiano también admitió que se equivocó en la alineación que debió meter más jugadores frescos en el once titular tras el esfuerzo realizado el jueves en la Copa del Rey.

"En la primera parte varios jugadores han pagado mucho el esfuerzo en la prórroga ante Atlético de Madrid. No he tenido en cuenta esto y me he equivocado en la alineación. Tenía que hacer una alineación distinta con más jugadores frescos", reconoció Ancelotti.

"De la primera parte no se puede sacar nada positivo, hay que olvidarla. Había poca idea, el equipo descolocado y hemos empezado muy mal. La segunda hemos tenido el empujón que siempre da este estadio. Hemos cambiado el sistema con Joselu y Brahim. Hemos intentado jugar más por fuera, meter centros y acercar a Bellingham más al área", analizó el de Reggiolo.

"Ha salido bien. Vini jugó más por dentro dejando la banda a Fran García para metros centros. Los que han entrado han cumplido perfectamente y los cambios de Ceballos y Camavinga han dado más energía. Todos han demostrado que podían jugar desde el principio", sentenció Ancelotti.