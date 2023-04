Carlo Ancelotti: "El calendario no tiene sentido, está demasiado apretado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Celta de Vigo y uno de los temas más comentado ha sido el duelo de semifinales ante el City de Guardiola. El italiano reconoce que el equipo citizen "ha cambiado un poco" con la llegada de Haaland.

"Creo que sí, ha cambiado un poco, pero sigue siendo un equipo muy fuerte con un delantero (Haaland) que marca muchos goles. Tenemos que cambiar el planteamiento", avisó Ancelotti sobre el cruce de semifinales de Champions League.

"No creo que ellos hayan cambiado completamente su estilo, sólo que tienen un delantero tan fuerte [Haaland] que la manera de atacar cambia un poco con respecto al año pasado. El City puede hacer un partido de transición o de posesión sin problemas", ha detallado el de Reggiolo.

El italiano ha agradecido los elogios de Pep Guardiola a su equipo, después de que el catalán ensalzara el hito del Real Madrid de haber llegado 11 veces a semifinales en los últimos 13 años.

"Sí, el Madrid es muy respetado y eso es algo bueno. Y que lo diga un entrenador como Guardiola, aún más bueno", ha explicado Ancelotti.

Respecto a qué equipo es favorito en semifinales, el italiano no ha querido mojarse.

"No sé. No es un tema que esté en mi cabeza. Tenemos que saber que estamos muy cerca de una final, que es un rival muy fuerte en una eliminatoria muy igualada. A ver lo que pasa", ha indicado Ancelotti.

"Aquí cada uno piensa en lo suyo: LaLiga, la Federación, la UEFA, la FIFA..."

Por otro lado, el entrenador del Real Madrid ha hablado sobre lo comprimido que está el calendario y el hecho de que deban jugar la ida ante el City solo 72 horas después de disputar la final de la Copa del Rey ante Osasuna.

"El calendario no tiene sentido, está demasiado apretado, con demasiados partidos. Hay que evaluar un poco la salud de los jugadores, que son la parte más importante del fútbol. Aquí cada uno piensa en lo suyo: LaLiga, la Federación, la UEFA, la FIFA... Los jugadores no cuentan nada para ellos y esto no es correcto. Hay que cambiar algo, son demasiados partidos", ha opinado Acelotti.

El preparador italiano también ha confirmado que podría repetir once en la final de Copa y en la ida de semifinales ante el Manchester City.

"Sí, yo creo que sí. Se pueden cambiar un poco las costumbres que tenemos después de los partidos. Nosotros no tenemos problema por jugar en tres días, lo hemos hecho un montón de veces. También he oído que el Real Madrid ha tenido demasiados días libres. Pero en cuatro meses, desde el 30 de diciembre, hemos tenido ocho días libres, no teniendo en cuenta el parón de selecciones", ha subrayado Ancelotti.

El entrenador blanco también confirmo que Benzema está bien y que su cambio en Stamford Bridge fue por precaución.

"Karim está bien, ha tenido este golpe y le he quitado porque cuando pienso que el partido está acabado pienso en darle un poco de descanso más como a Kroos y Modric. Lo importante es explicarlo, he hablado con él que si puedo quitarle minutos lo voy a hacer. No tenía sentido que siguiera con ese pequeño problema y el partido decidido. Lo ha entendido perfectamente", ha detallado Ancelotti.

Respecto a Rodrygo, Ancelotti ha indicado que el brasileño "lo está haciendo muy bien en todos los partidos" tanto en Liga como en Champions.

"Ha destacado más en Champions y puede que en la Liga ha participado más en el juego del equipo. Pero lo está haciendo muy bien en todos los partidos", ha opinado el italiano.