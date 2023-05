El Barcelona solicita ser acusación, además de investigado, en el 'caso Negreira'

El 'caso Negreira' y los pagos que el Barcelona efectuó durante 17 años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, se encuentran en un juzgado de Barcelona a la espera de juicio. El Barcelona, que ha sido denunciado como investigado en el caso, ha solicitado poder personarse también como perjudicado, al entender que también víctima de un delito de administración desleal.

Además, el Barcelona ha solicitado que no se permita al Real Madrid personarse como perjudicado en el 'caso Negreira' ya que estima que "no existe indicio alguno de alteración concreta de resultado", lamentando la "absoluta gratuidad" con la que "alegremente" el Madrid sostiene que fueron perjudicados por este caso, ya que su versión "no viene acompañada de un mínimo y exigible esfuerzo de concreción, puesto que no señala temporada, partido o lance de juego concreto que podría haberse visto alterado y, como consecuencia de ello, haber sufrido dicho club un perjuicio".

Hay que recordar que el Barcelona fue denunciado por la Fiscalía tras destaparse los pagos, estimados en 7,3 millones de euros, al exnúmero 2 de los árbitros entre 2001 y 2018. El Barcelona ha solicitado tener la doble condición de investigado y de acusación particular en el caso Negreira, por el perjuicio sufrido por una presunta administración desleal. "El único perjudicado de dicho delito es el FC Barcelona", sostiene en uno de sus escritos el club azlugrana.

En otro de sus escritos, los servicios jurídicos del FC Barcelona piden al juzgado que rechace la petición del Real Madrid de personarse como acusación particular, después de que los blancos aseguraran que los hechos investigados en el caso Negreira "indudablemente" les perjudicaron.

El Barça lamenta la "absoluta gratuidad" con la que "alegremente" el Madrid sostiene que fueron perjudicados por este caso, ya que su versión "no viene acompañada de un mínimo y exigible esfuerzo de concreción, puesto que no señala temporada, partido o lance de juego concreto que podría haberse visto alterado y, como consecuencia de ello, haber sufrido dicho club un perjuicio".

"Con independencia de la naturaleza del delito en liza, es necesario afirmar y dejar consignado desde este primerísimo momento inicial, pues así se desprende de la denuncia del Ministerio Fiscal y de la documentación obrante en autos, que no existe indicio alguno de alteración concreta de resultado", defiende el FC Barcelona.

El Barça sostiene que no hay "indicio alguno" para que ningún club se sienta perjudicado

Por este motivo, entiende el Barça que ni el Madrid ni ninguno de los otros clubes que han formado parte de la Liga durante los años en que se investiga el caso Negreira (entre 2001 y 2018) pueden ostentar la condición de acusación particular, ya que no existe "indicio alguno" en la causa de que algún club, como consecuencia de este caso, "se haya visto afectado en mayor o menor medida".

"De permitirse la personación de los clubes de fútbol en condición de acusación particular se generaría un efecto muñeca rusa o personación en cascada provocando una hipertrofia acusatoria que, además de afectar al derecho de defensa, ralentizaría la tramitación de las presentes actuaciones haciéndolas ingobernables", advierte el Barcelona.

Sin embargo, en el caso de que finalmente el juzgado se decante por admitir al Madrid como acusación popular, el Barça pide que se le imponga una fianza de medio millón de euros, teniendo en cuenta que no es una cifra "elevada ni excesiva" ya que en la temporada 2022/23 tiene presupuestados unos ingresos de 769,6 millones de euros.