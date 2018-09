El Barcelona muestra su apoyo incondicional a Messi: "Es el mejor"

El F.C Barcelona subió una foto a las redes sociales de su gran estrella Leo Messi después de que la FIFA diera a conocer la lista de nominados a los premios 'The Best'. "Para los fans del Barça no hay duda. Él es el mejor", es el mensaje con el que el Barcelona acompañó la foto del jugador.

Es la primera vez que el argentino se queda fuera de las nominaciones, tras once años consecutivos optando al premio.