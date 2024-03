Atlético de Madrid - Barcelona: alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Estadio Cívitas Metropolitano acoge este domingo un autentico partidazo entre Atlético de Madrid y Barcelona, dos equipos que llegan al duelo muy reforzados tras suS victorias ante Inter y Nápoles y lograr la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. El partido supondrá la vuelta de Joao Félix al Metropolitano, ahora mismo está cedido en el Barça. La presencia del futbolista portugués es el principal atractivo y nadie olvida que el 'Menino de Ouro' dio la victoria al Barcelona en el partido de ida en Montjuic.

Tanto Simeone como Xavi fueron preguntados sobre el papel que puede tener este domingo Joao Félix ante el equipo al que, en un principio, debe regresar a final de temporada. El Cholo esquivó la pregunta, pero el técnico catalán sí opinó que puede ser clave, como ya lo fue en el partido de la primera vuelta. Al Barcelona solo le vale la victoria para seguir apurando sus escasas opciones de revalidad el título después del incontestable triunfo del Real Madrid ante Osasuna en El Sadar.

Y es que los de Xavi está ahora mismo a once puntos de un Real Madrid que ha puesto la directa hacia el título. A falta de nueve jornadas, la distancia parece ya insalvable por parte del Barça, mucho más si no logran sumar esta noche los tres puntos ante el Atlético de Madrid.

Para el equipo de Simeone es también un partido vital de cara a mantener la cuarta plaza. Y es que el Athletic les ha superado provisionalmente tras la victoria de los de Valverde ante el Alavés en San Mamés.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Barcelona

Simeone afronta el duelo ante el Barcelona con las bajas confirmadas de José María Giménez, Thomas Lemar y Mario Hermoso, y la duda hasta última hora de Griezmann. El once del Atlético hoy podría ser el formado por: Oblak; Gabriel Paulista, Witsel, Reinildo; Nahuel Molina, Pablo Barrios, Koke, Saúl; Memphis y Morata.

Xavi Hernández sigue sin poder contar con Frenki de Jong y Pedri. Ferran Torres, Baldé y Marcos Alonso no están recuperados y son bajas seguras. La única duda en el once del Barcelona es si entra o no Joao Félix.

Alineación Atlético de Madrid: Oblak; Gabriel Paulista, Witsel, Reinildo; Nahuel Molina, Pablo Barrios, Koke, Saúl; Memphis y Morata.

Alineación Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Fermín López, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Barcelona

El partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará el domingo 17 de marzo a las 21:00 horas en el Metropolitano. El Atlético - Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la web de Antena 3 Deportes, donde se podrá consultar todo lo que ocurra en el partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com