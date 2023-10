Un árbitro no saluda a su asistenta y se desata la polémica en Italia

La polémica ha estallado en Italia después del controvertido gesto del árbitro de la Serie A, Juan Luca Sacchi, con Francesca Di Monte, una de sus asistentes, antes del partido entre Lecce y Sassuolo. En un vídeo que circula por las redes sociales se puede ver como el colegiado da la mano a los capitanes de los dos equipos, pero le retira la mano a su árbitra asistente en el túnel de vestuarios.

En la polémica secuencia se observa como el colegiado le da la mano a Gianmarco Ferrari, capitán del Sassuolo, y luego se gira y se encuentra con la mano de Di Monte tendida. Juan Luca Sacchi, en un acto reflejo, no le estrecha la mano y pasa directamente a saludar al capitán del Lecce. Ese gesto ha sido muy criticado en Italia y muchos lo consideran como un acto machista y de menosprecio a su asistente.

Tanto Juan Luca Sacchi como Francesca Di Monte han tratado de quitar hierro al asunto y aseguraron de forma unánime que se trató de un malentendido y no fue un gesto machista.

"Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me pilló por sorpresa. Lamento que un simple gesto de malentendido haya sido calificado así. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso", aseguró Francesca Di Monte.

"En la previa al partido, todavía en el túnel, el árbitro saluda a los capitanes mientras nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el terreno de juego antes del saque inicial", argumenta la asistente de Juan Luca Sacchi.

!Negar un saludo a un colega, ya sea hombre o mujer, es un gesto que no entiendo en absoluto"

"Evidentemente, no vi que Francesca me estrechaba la mano. Negar un saludo a un colega, ya sea hombre o mujer, es un gesto que no entiendo en absoluto", indicó el colegiado de la Serie A.

Gianluca Rocchi, jefe de los árbitros en Italia, tampoco cree que se trate de un gesto machista y, pese a que Juan Luca Sacchi podría ser sancionado con un partido, salió en defensa del colegiado.

"Desde que llegas al estadio hasta que regresas a casa hay que ser impecable en cada detalle, precisamente para no caer en meteduras de pata como ésta. Con decenas de cámaras repartidas por casi todo el interior del estadio, cada situación, incluso la más pequeña, debe abordarse con claridad", explicó Rocchi.

"Hay que excluir absolutamente un gesto sexista. Para nosotros el problema no existe, fue sólo un gesto involuntario y mal interpretad. Más bien sorprende que estemos hablando de sexismo dentro de una asociación que ha hecho de la eliminación de todas las barreras de género uno de sus principales objetivos alcanzados", expuso Gianluca Rocchi.