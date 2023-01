Ancelotti: "Bellingham es un gran medio, pero me quedo con los míos"

El nombre del centrocampista inglés Jude Bellingham, que juega en el Borussia Dortmund, empieza a sonar con fuerza en la ciudad Real Madrid y Carlo Ancelotti lo ha calificado como "un gran medio", sin desvelar si está interesado en su contratación y elogiando a jóvenes centrocampistas que ya tiene en su plantilla como el uruguayo Fede Valverde y los franceses Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Es más, el de Reggiolo también aprovechó para mencionar a otros centrocampistas jóvenes que también brillaron en la Copa del Mundo en Qatar, incluidos dos futbolistas del Barcelona: "Bellingham ha mostrado en el Mundial ser un gran medio, como otros. Muchos jóvenes brillaron, como Enzo con Argentina que ha jugado muy bien, los españoles Pedri y Gavi han hecho un Mundial bonito", analizó.

Eso sí, Carletto no lanzó excesivos elogios hacia un futbolista en el que se ha fijado el Real Madrid y optó por mirar a los que ya entrena en el día a día: "Están saliendo muchos medios y Bellingham es uno, pero me quedo con los míos, que los tenemos muy buenos. Hay un montón de jóvenes como Tchouaméni, Camavinga y Valverde", valoró.

Villarreal, próximo rival

Para Ancelotti, el Villarreal de Quique Setién es un equipo que "ha cambiado un poco" respecto al conjunto dirigido antes por Unai Emery. "Tiene una identidad muy clara, juegan bien al fútbol. Será un partido entretenido, y querremos hacerlo de la mejor manera, sacaré a los mejores. Veo a la plantilla bien, en una buena condición física, concentrada. A Setién le gusta el fútbol ofensivo pero con buen posicionamiento", analizó.

Ante los castellonenses podría aparecer como titular Rodrygo Goes, un jugador "importante en cada partido". "No hay titulares, muy pocos al menos, he rotado muy poco a Vinicius, Benzema... Difícil decir cual es la posición de Rodrygo, puede jugar en cualquier posición arriba, siempre marca la diferencia".

Finalmente, valoró las declaraciones de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, considerándose un genio: "Yo me considero una persona que hace un trabajo espectacular y que a veces acierta, con la suerte de estar en el mejor equipo del mundo. Guardiola es un grandísimo entrenador, ha aportado algo nuevo e interesante al fútbol y lo sigue haciendo", apuntó.

También recordó a su "compañero y amigo" Gianluca Vialli, fallecido este viernes a los 58 años por un cáncer de páncreas.