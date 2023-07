Un funambulista francés cruza Barcelona sobre un cable a 70 metros de altura

El funambulista francés Nathan Paulin ha cruzado este domingo por la tarde la plaza Catalunya de Barcelona sobre un cable de acero a 70 metros de altura. En total, ha recorrido 700 metros. Este arriesgado acto ha inaugurado el festival Grec de la Ciudad Condal.

En declaraciones a Antena 3 Noticias, ha asegurado que a pesar de su experiencia, cada vez que hace esto de nuevo siente mucho respeto: "En los primeros pasos siempre tengo miedo, es un estrés que siempre me acompaña. Pero a medida que avanzo me voy encontrando mejor y me centro en que los movimientos sean bonitos y estéticos", señala.

Paulin ha recorrido los 700 metros en menos de 40 minutos, sumando ida y vuelta. El cable estaba colocado desde el edificio Generali de la Gran Via con el paseo de Gràcia hasta el edificio Movistar Centre, en el Portal de l'Àngel.

Se trata de la segunda inauguración del festival, puesto que el jueves se hizo la primera en el Teatre Grec con el espectáculo de circo contemporáneo 'The Pulse', de Gravity & Other Myths. A su vez, la propuesta de Paulin coincide con el 200 aniversario del paseo de Gràcia. Mientras el funambulista cruzaba la plaza, el público pudo escuchar una recreación de los pensamientos del mismo bajo la dirección de Rachid Ouramadne.

Cuando regresó a la casilla de salida, se estiró en el cielo entre los aplausos de la muchedumbre, a los que correspondió más tarde poniéndose de nuevo de pie. Posteriormente, cuando tocó la pared, se dirigió de nuevo al público que llevaba un rato aplaudiéndole.

Los inicios de Paulin en el funambulismo se retoman a 2011. Ha cosechado varios récords mundiales, aunque es la primera vez que actúa en España.