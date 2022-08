Fernando Díaz del Río se cuelga una plata histórica en solo técnico en el Europeo de Roma

Fernando Díaz del Río ha hecho historia en el Europeo de Roma. El nadador español ha demostrado que la natación artística no tiene género y se ha alzado con la medalla de plata en la primera final de 'solo técnico' una prueba que debutaba en categoría masculina.

El español eligió 'Dream On' de Aerosmith para su ejercicio. Tras la ejecución, los jueces determinaron una puntuación de 79,4951. El oro se lo llevó el italiano Giorgio Minisini con una valoración de 85,7033 puntos. El bronce fue para el serbio Ivan Martinovic, tercer y último participante, que obtuvo una puntuación de 58,8834.

Después de la competición, el nadador ha explicado a la Federación Española de Natación su participación ha sido "un honor y un orgullo, un impulso para coger fuerza a la hora de nadar".

"Margen de mejora hay, pero la puntuación ha sido muy buena. Creo que los jueces me han valorado bastante bien y diría que ha sido la mejor puntuación que hemos sacado en la rutina técnica. La primera parte sí que me he notado muy bien, pero hacia el final se ha notado más el cansancio y podría haber salido mejor de lo que ha terminado saliendo", ha explicado.

La participación ha sido pequeña en comparación con las pruebas femeninas. El domingo, en categoría la libre serán cuatro nadadores.

Con solo 19 años, Díaz del Río suma esta plata a un oro en la Superfinal de las Series Mundiales de la FINA disputada el pasado mes de mayo en Atenas. La natación artística masculina en España tiene futuro, ya que, además de Fernando Díaz del Río, el pasado junio el español Dennis González conquistó el oro en libre y técnica del Europeo júnior de Alicante.