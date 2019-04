Layhoon: "Yo soy Peter Lim y estoy aquí"

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, señaló en rueda de prensa que a pesar de "delicada situación deportiva" que atraviesa el club, el propietario Peter Lim va a mantener el proyecto a largo plazo que tiene con la entidad y recalcó que "en ningún caso esto es una crisis institucional".

"Con el compromiso total de Lim hemos conseguido estabilidad financiera e institucional. Meriton ha apoyado al club durante los últimos dos años y vamos a seguir comprometidos con él, queremos que club tenga éxito. Estamos comprometidos a largo plazo y una mala racha deportiva no pone en cuestión el proyecto que tenemos de hacer un gran Valencia", recalcó.

Tras la reunión mantenida en Singapur con Lim por parte de la propia Layhoon, el entrenador Cesare Prandelli y el director deportivo, Suso García Pitarch, ésta indicó que se han analizado los problemas actuales del equipo y se han tomado decisiones para tratar de solucionarlos.

"Los resultados actuales no son satisfactorios, hablan por sí mismos, esto no es lo que la afición, ni la dirección, ni el accionista mayoritario esperaba tras haber invertido mas de 200 millones a lo largo de los dos últimos años", señaló.

"Estos resultados no son aceptables para nuestro equipo ni para un club con la grandeza del Valencia. Con la llegada en octubre del nuevo entrenador teníamos confianza en que los resultados iban a mejorar, pero no ha sido el caso", agregó.

"Lim ha seguido muy de cerca al equipo y su rendimiento, y durante la reunión mandó un mensaje muy fuerte a Suso y Prandelli, él no acepta este nivel de resultados. Nos dijo con toda claridad que con el equipo actual no deberíamos estar donde estamos, sino haciéndolo mucho mejor. Durante la reunión nos pidió informes de tres áreas: las lesiones, el vestuario y la plantilla", apuntó.

La presidenta relató que aunque Lim coincide con la dirección deportiva en la necesidad de reforzar la plantilla en invierno, ésta no puede ser la única solución.

"El equipo deportivo ha identificado tres áreas en su propuesta: Necesitamos que estén aquí los jugadores que realmente quieren estar, hay que mejorar el nivel de rendimiento actual y reforzar la plantilla con nuevos fichajes", comentó.

"Suso ha estudiado el mercado y tiene ideas, Prandelli sabe lo que necesita y lo que no. Tenemos una estructura deportiva profesional en el club y tenemos plena confianza en ella. Pero fichar no es la única respuesta mágica, también es importante que el equipo trabaje adecuadamente. Prandelli lo sabe y hubo un mensaje a los jugadores que el club apoya y ellos saben que han decepcionado a la afición", prosiguió.

Layhoon aseguró que la reclamación de 24 millones de la Unión Europea les afecta al presupuesto de esta temporada y que les limita el 'fair play' financiero, pero afirmó que para el mercado de invierno "tenemos algo de presupuesto disponible para contemplar fichajes".

Además, quiso aclarar que el 'fair play' financiero tiene que ver con el balance del presupuesto anual.

"No puedes gastar más de los ingresos anuales que tienes. Haciendo inyecciones de efectivo del club no aumenta el presupuesto de fichajes. Traer dinero de Singapur no ayuda a tener mas fondos disponible para fichar jugadores", dijo.

Cuando se le preguntó por la ausencia del máximo accionista, quien lleva un año sin visitar Valencia, Layhoon fue tajante: "Yo soy Peter Lim".

"Aquí hay una diferencia cultural. Yo soy Peter Lim y estoy aquí. Yo represento a Lim. Llevo 26 años trabajando con él y estoy aquí la mayor parte del tiempo sin mi familia, con la misma paga y esto indica la importancia que le da al club. No veis lo comprometida que estoy con el club", se preguntó.

"Si Lim no viene no significa que no tenga interés por el club. Siempre manifiesta un gran interés por el proyecto porque le encanta el fútbol", señaló la presidenta, quien aseguró que "jamás se me ha cruzado por la cabeza la idea de dimitir. Soy una luchadora, una peleona, y los jugadores también tienen que ser unos luchadores y yo soy la referencia para ellos".