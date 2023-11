El español Jorge Díaz-Rullo entra en el olimpo de la escalada

La escalada no es un deporte muy mediático, pero gracias a nombres como los de Adam Ondra o Alex Honnold cada vez se está haciendo un hueco mayor entre el público en general. Pues ahora entre esos grandes nombres se ha colado el de un español, Jorge Díaz-Rullo, que con tan solo 24 años ha conseguido ascender por dos veces una vía catalogada con la máxima dificultad.

Una pared de '9b+' sólo la habían conseguido coronar hasta el momento seis de estos monstruos de la escalada. Jorge coronó 'Mejorando la Sanfaina' en Margalef, en Tarragona y posteriormente 'Bibliographie' en suelo francés. Esta última con especial ilusión, lo que le llevó a dar un grito de alegría y rabia enorme tras un proyecto en el que llevaba embarcado más de dos años. Aunque admite que después de coronarlo también existe cierta tristeza porque se acaba algo por lo que ha entrenado y peleado durante demasiado tiempo.

Jorge, el mayor talento actual de nuestra escalada, ya ha competido para España, aunque ahora está centrado en la escalada deportiva, porque como reconoce él mismo "disfruto más en la naturaleza". De hecho, trasladó su residencia desde Madrid a Margalef, en Tarragona, donde hay una gran concentración de grandes vías para poder estar escalando todo el día. Lo que reconoce que hace entre 8 o 10 horas al día, ya que la mayoría de sus jornadas transcurren pensando y viviendo por y para la escalada, "es la forma de mejorar" dice Jorge.

La escalada metida hasta la médula

Pero no siempre fue así. A Jorge, de pequeño le gustaba el fútbol, y cuando fue a probar lo de la escalada con su hermano no terminó de convencerle. Hasta que decidió volver otro día y ya desde entonces no ha parado de escalar y escalar , hasta reconocer que tiene la "escalada metida hasta la médula".

Sabe que la fortaleza mental es lo más importante a estos niveles en la escalada, algo que es precisamente su fuerte. Ya que pese a las caídas o las frustraciones por no conseguir conquistar una vía, él sigue y sigue hasta lograrlo, cueste lo que cueste. Afirma Jorge aunque sepa que "Este reto me va a costar años, no me importa, sé que lo voy a conseguir".