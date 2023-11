Emilia Brangefält, medallista mundial sueca, se suicida a los 21 años

Luto y consternación en el trail running mundial después de trascender la muerte de Emilia Brangefält, bronce en el Mundial de Short Trail de 2022 y que se ha suicidado a los 21 años. La atleta sueca se había visto obligada a dejar la competición en los últimos meses después de que le detectaran una serie de problemas cardíacos que ella misma había comentado en sus redes sociales.

"Desde finales de julio mi cuerpo se apagó. No he podido entrenar nada debido a un ritmo cardíaco extremadamente alto (120-150 bpm), simplemente de pie. Simplemente dar un paseo es doloroso en este momento. He estado en el hospital y visitado al médico más de 20 veces, pero todos los análisis de sangre, electrocardiogramas y ciclos son buenos. Aún así mi cuerpo está súper estresado a pesar de que le he dado tanto amor en los últimos meses", explicaba Emilia Brangefält en su cuenta de Instagram.

Emilia Brangefält logró la medalla de bronce en el 'Short Trail' del Mundial de 2022 en Chiang Mai (Tailandia) y finalizó quinta en el Mundial en Innsbruck de 2023. Pero los últimos meses se convirtieron en un infierno para la atleta sueca ante unos problemas de corazón que apenas le permitían hacer una vida normal.

"Quizás fue demasiado para una chica de 21 años correr la Transvulcania 48k y el WMTRC 45k con menos de un mes de diferencia. Estoy muy triste porque correr y entrenar significa mucho. Pero ahora, simplemente vivir una vida normal es difícil. He pasado más horas en la cama que de pie el mes pasado. Quizás algún día regrese. O quizás no lo haré. Espero que mi cuerpo pueda recuperarse de esto", señalaba la corredora sueca hace solo dos semanas.

Pese a que Emilia Brangefält fallecía el pasado 13 de noviembre, su equipo de trail runner, el Västerås FK, no lo ha comunicado hasta este jueves 23 de noviembre.

"El dolor y la pérdida son compartidos por muchos. La recordaremos como la chica feliz, popular y llena de energía que era. Su personalidad levantó al equipo. Me parece completamente surrealista que ella realmente se haya ido", explica Karl Avedal, líder de su equipo de trail.

Kajsa Bergqvist, capitana de la Federación Sueca de Atletismo y bronce olímpico y campeona del mundo y de Europa de salto de altura, también ha mostrado su consternación por la trágica muerte.

"Es tan profundamente trágico. Me cuesta encontrar las palabras. No conocía personalmente a Emilia, pero sé que era una persona muy agradable, una chica con visión de futuro, encantadora y talentosa, con toda la vida por delante. En nombre del Atletismo Sueco, envío mis más cálidos pensamientos a las personas más cercanas a Emilia", señala Kajsa Bergqvist.