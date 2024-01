Dani Juncadella: "La Fórmula 1 es un sueño irreal"

Tal vez en otro deporte el fichaje de Dani Juncadella por Corvette habría acaparado todas las portadas. Que el piloto abandone Mercedes tras 12 años por Corvette es como si Messi hubiese cambiado el Barça por el Real Madrid. Pero para el piloto era el momento idóneo: "Quería buscar nuevas oportunidades, nuevas metas y nuevos retos", asegura el piloto catalán, a punto de afrontar ya la pretemporada, a Antena 3 Deportes.

"Estoy en un momento muy dulce porque empiezo una aventura nueva, es un comienzo nuevo y esto siempre es apasionante y motivante. Además, el equipo tiene mucha experiencia y mucho nivel, por lo que están preparados para rendir al máximo y poder luchar así por el mejor resultado posible", explica Juncadella.

El sueño de correr en Le Mans

Juncadella da el salto a los 32 años, porque a pesar de esa edad y de su experiencia será un novato más en la gran carrera de resistencia: "Las 24 horas de Le Mans es una carrera que aún no he corrido, y es el sueño que me falta por cumplir". Juncadella será también una de las grandes bazas de la escudería en carreras míticas como las 24 horas de Daytona.

"Los éxitos saben mejor si se comparten"

Y es que el catalán será a partir de este año la gran estrella de la escudería Corvette. Formará parte de un equipo nuevo, pero equipo al fin y al cabo. Para el piloto, ése es el gran atractivo de las carreras largas: "Los éxitos saben mejor si se comparten".

Y es por eso mismo, que deshecha ya el salto a la Fórmula 1: "El foco cuando eres joven es la Fórmula 1 pero creo que es un sueño irreal. A día de hoy solo hay 20 sitios".

Pasión por la simulación virtual

Que descarte la Fórmula 1 no significa que no compita con los pilotos del Gran Circo. Juncadella lo hace a través de la simulación virtual, una competición con cada vez más adeptos. Entre ellos Max Verstappen, que incluso tiene su propia escudería virtual.

El español competirá este fin de semana en las 24 horas de Daytona, del campeonato IMSA y que se disputa desde este sábado en el Daytona International Speedway, circuito en el que defenderá el triunfo cosechado el año pasado en la clase GTD Pro, ahora con Corvette y de la mano del equipo Pratt Miller Motorsports.

Para Juncadella, el mítico trazado norteamericano "no es un circuito muy técnico", sino que "es relativamente tranquilo", por lo que no se decidirá nada "hasta la dos últimas horas". "Es un poco una carrera de supervivencia y la clave está en llegar con el coche entero a la parte final", apuntó.

La de Daytona será la primera gran carrera de resistencia de la temporada, y en la que Juncadella se estrene con el Corvette. Lo hará desde la tercera posición, conseguida por Antonio García -su compañero junto al británico Alexander Sims- en la sesión de clasificación del pasado domingo.

La carrera empezará este sábado a las 19:40 (hora peninsular española) y durará 24 horas: "Estoy muy motivado por empezar a correr con Corvette de la mano de equipo Pratt Miller Motorsports junto a Alexander Sims y Antonio García. Es un equipazo, máximo nivel, sus resultados hablan por sí solos. Con Sims he corrido desde la F3, aunque nunca hemos sido compañeros, y a Antonio García le llaman 'King of Spain' en Estados Unidos. Estoy con muchas ganas de aprender", analizó Juncadella.